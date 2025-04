La reducción de jornada tiene excepciones: más de 6 millones de españoles no serán beneficiarios

España va a sufrir una nueva reforma en términos laborales. La reducción de jornada pronto será una realidad, cambiando el panorama de trabajo de muchos ciudadanos de este país. Se trata de una reducción del tiempo de trabajo, por lo que las personas trabajadoras de este país podrán tener más tiempo de descanso al día y a la semana.

La idea de reducir las horas de trabajo de los ciudadanos sigue en pie, pero ha sido pospuesta a causa del apagón producido este pasado lunes. En un principio, la reducción de jornada iba a ser aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero el apagón a nivel nacional ha provocado que todas las cuestiones a trabajar fueran relacionadas con este tema. Por ello, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de esta medida de cara a la semana que viene.

No obstante, esta nueva normativa no afectará a todos los trabajadores. Más de 6,3 millones de españoles quedarán fuera, por lo que no podrán favorecerse de la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales.

Autónomos y cargos públicos no se verán beneficiados

A pesar de que la medida modificará las jornadas laborales de millones de españoles, otros muchos no entran dentro de lo acordado por Trabajo y los sindicatos. En concreto, ni los autónomos ni los empleados públicos verán reducida sus jornadas, dejando todo como estaba para ellos. Además, tampoco afectará a aquellos trabajadores que, gracias a sus convenios colectivos, ya disfrutan de jornadas inferiores a las 37,5 horas semanales.

De esta manera, la nueva reducción de la jornada laboral se aplicará únicamente a los trabajadores por cuenta ajena que actualmente superen las 37,5 horas semanales, con el objetivo de establecer un máximo de horas semanales sin merma salarial.

Consecuencias de la no aplicación para todos

Los autónomos, al ser trabajadores por cuenta propia, no tienen una jornada determinada por ley, pero sí les afecta de manera negativa. Y es que muchos autónomos cuentan con trabajadores contratados, por lo que deberán adaptarse a las nuevas condiciones, asumiendo posibles aumentos de coste laboral si necesitan contratar más personal.

En el caso de los empleados públicos, su jornada laboral está regulada por normativas específicas, por lo que esta nueva reforman no tiene validez. Muchos funcionarios ya trabajan 35 horas semanales o tienen convenios que establecen jornadas inferiores. Aún así, algunos sectores del funcionariado consideran que habría sido una buena oportunidad para homologar todas las condiciones laborales del país bajo un mismo paraguas normativo.

¿Quiénes sí se beneficiarán?

La nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales beneficiará a dos grandes colectivos: los trabajadores que no están amparados por convenios colectivosque ya establezcan jornadas inferiores y aquellos empleados de empresas cuya jornada media anual supere actualmente las 37,5 horas semanales.

No obstante, las empresas tendrán tiempo para adaptarse a este cambio. Tal y como se ha señalado desde el Ministerio de Trabajo, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada máxima permitida.

¿Cuándo entra en vigor?

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros la semana que viene, la medida tendrá que dirigirse al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la última palabra. En este caso, se abre la posibilidad a posibles enmiendas que retrasen su entrada en vigor, además de ser necesaria la aprobación mayoritaria de los partidos políticos. Teniendo en cuenta estos posibles retrasos, el plan de Gobierno es poder aplicar esta reducción de jornada antes de que termine el verano de 2025.

Para ello, es necesario que esta medida entre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que será a partir de ese momento cuando las empresas estarán obligadas a cumplir con la nueva jornada.