Reducción de jornada y desconexión total: así cambia el derecho laboral en España

Nuevos cambios se avecinan en materia laboral en España. Tanto el Gobierno como el Ministerio de Trabajo llevan varios meses trabajando en una reforma que puede cambiar drásticamente la vida de los trabajadores ya que modifica los derechos laborales.

Tras mucho tiempo de negociaciones, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha logrado confeccionar una medida que pretende marcar un antes y un después. Y es que la jornada laboral tal y como la conocemos hasta ahora podría cambiar por completo.

El Consejo de Ministros aprobó hace más de dos semanas el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima en España hasta las 37,5 horas, todo ello sin ver afectado el salario de los trabajadores. Se trata de un cambio que afectará a los ciudadanos que se encuentren contratados por empresas, puesto que realizarán 2,5 horas menos a la semana o, lo que es lo mismo, media hora menos al día.

Sin embargo, esta reducción de horas de empleo trae consigue una serie de medidas añadidas que completan el anteproyecto. Y es que con el paso de los años, la digitalización ha sido protagonista en multitud de empleos, provocando que los trabajadores estén ocupados incluso fuera de su jornada laboral. Por ello, el Gobierno ha incluido una medida para evitar que esto siga sucediendo.

El derecho a la desconexión digital

Tras varios meses de negociación entre sindicatos y Gobierno, la reforma incluirá una medida que permitirá el descanso de millones de trabajadores. Y es que gracias a la tecnología, las empresas continuaban en contacto con sus trabajadores incluso fuera del horario laboral. Por ello, desde Trabajo se ha acordado añadir el derecho a la desconexión digital, donde la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

"Se define el derecho irrenunciable de la persona trabajadora a la desconexión fuera de su jornada. No podrá dar lugar a consecuencias negativas o represalias la no atención de comunicación por parte de la persona trabajadora", comunican desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este sentido, Yolanda Díaz, ha insistido en la necesidad de la desconexión digital de los trabajadores y para ello se ha comprometido al cumplimiento de esta norma a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. Además, esta normativa también incluye las situaciones en las que se de el trabajo a distancia.

Por ello, los ciudadanos tendrán derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a la protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Además, los empleados podrán estar no localizables y las empresas deberán respetar dicha ausencia.

El objetivo de esta medida es garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores, y aquellas empresas que no cumplan con el acuerdo pactado, tendrán duras consecuencias.

¿Cuándo entrará en vigor?

Para saber cuando se aplicará esta medida, es necesario saber que su entrada en vigor se producirá de la mano junto a la reducción de jornada. En este sentido, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la medida tendrá que dirigirse al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán que decidir si están a favor o en contra, y si existe mayoría, el proyecto de ley quedaría aprobado.

Por ello, no existe una fecha oficial. Lo único que se sabe es que la intención del Gobierno es que se comience a aplicar antes de que termine el verano de 2025, y para ello será necesario que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoja el texto.

Consecuencias de la reducción de jornada

Con la llegada de la reducción de jornada, muchos trabajadores podrán verse beneficiados en cuanto a los días de vacaciones se refiere. A pesar de que el Gobierno parece que va a aplicar más pronto que tarde la reducción de la jornada laboral, donde los ciudadanos pasarán de trabajar 40 horas a las 37,5 establecidas, los días de vacaciones no van a sufrir cambios.

Sin embargo, hay muchas empresas que no pueden reducir la jornada laboral de muchos de sus trabajadores, por lo que seguirían haciendo 40 horas a pesar de que quede establecido que el máximo es de 37,5 horas.

Ante esta imposibilidad, la empresa ha de computar ese exceso de horas como si fuesen extras, compensando así al trabajador con días adicionales de descanso a lo largo del año. Esto significa que, si se van sumando esas horas que se hacen de más, el trabajador puede llegar a acumular hasta un total de 12 días libres más al año.