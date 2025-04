Renta 2024: estos son los apartados que debe revisar antes de presentar la declaración

La campaña de la Renta comenzó oficialmente el pasado 2 de abril y, en ese primer día, ya 1,17 millones de contribuyentes habían presentado su declaración para saldar cuentas con la Agencia Tributaria. No obstante, para ello, los españoles tendrán casi tres meses, puesto que la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024 podrá presentarse hasta el 30 de junio.

Hacienda facilita cada año un borrador de la Renta. Este es un documento que incluye información personal, familiar y económica de los contribuyentes para que conozcan el resultado de la declaración antes de que la presenten. Sin embargo, los datos que se incluyen en este borrador no tienen por qué ser correctos, sino que este documento puede contener errores u omisiones que perjudiquen a quién lo presente sin revisarlo.

"En esa revisión, seguramente tendremos que modificar algunos apartados. En otros, es probable que debamos incluir determinada información que no aparece en nuestros datos fiscales", explica el asesor fiscal de CaixaBank, Pedro Rodríguez. Por tanto, desde la entidad financiera recuerdan a los contribuyentes los apartados del borrador que deberán revisar antes de aceptarlo para evitar tener que modificar la declaración una vez presentada.

Circunstancias personales y familiares

Los contribuyentes cuya situación familiar haya cambiado respecto a la del año anterior deberán indicarlo en la declaración, puesto que Hacienda no refleja el nacimiento de hijos, matrimonios, divorcios o reconocimientos de discapacidad, entre otros.

Rodríguez asegura que la Administración tendrá en cuenta la situación del contribuyente a 31 de diciembre de 2024 y no los cambios que se hayan producido en este 2025: "si te has casado en febrero de este año, en la declaración de la Renta que presentes deberás seguir indicando que eres soltero".

Cuotas sindicales

Las cuotas de afiliación a sindicatos se pueden incluir en la declaración de la Renta como gasto deducible, pero Hacienda no suele incluirlas, dado que desconoce si el contribuyente las está pagando o no. Por ello, en estos casos, se tendrán que incluir los pagos a sindicatos en la casilla 0014 de la declaración de la Renta de 2024.

Cuotas de colegiado

Colegiarse es un requisito imprescindible para ejercer en el caso de los abogados, médicos, etcétera. Y, en estos casos, las cuotas satisfechas hasta un máximo de 500 euros anuales se pueden incluir como gastos deducibles, tal y como establece el artículo 10 del Reglamento del IRPF.

En el caso de que el borrador de Hacienda no incluya estas cuotas, el contribuyente deberá incorporarlas de forma manual en la casilla 0015 de la declaración de la Renta.

Inmuebles arrendados

Los propietarios de viviendas alquiladas deberán declarar el importe percibido por el inquilino y ponerlo manualmente en la declaración, puesto que no figura en el borrador. "Además, se pueden deducir los gastos necesarios para la obtención de estos ingresos, así como la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con él, pero estos gastos tampoco aparecen en el borrador porque Hacienda los desconoce", asevera el asesor fiscal.

Planes de pensiones

Las aportaciones que se hacen al plan de pensiones -tanto empresariales como propias- aparecen en el borrador, no obstante, aquellas a favor del plan de pensiones del cónyuge no aparecerán reflejadas en el borrador, ya que figurará en la casilla 0465 del titular del plan de pensiones (el cónyuge) y no se aplicarán los beneficios fiscales de forma adecuada. En este caso, se debe eliminar del apartado 0465 e incluir el importe en la casilla 0428 de la declaración del cónyuge que realizó dicha aportación.

Deducción por inversión de vivienda habitual

Solo se podrá aplicar la deducción si la vivienda se ha adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2013 y en la declaración de la Renta de 2012 o anteriores se hubiera aplicado dicha deducción, atendiendo a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Aquellos que estén en esta situación y, para la compra, pidieron un préstamo, recuerdan que las primas de los seguros asociados a dicha financiación son también deducibles, siempre y cuando estén como condición en la escritura.

El importe de estas primas no aparece en el borrador y se tendrá que incorporar manualmente en las casillas 0547 y 0548 de la declaración.

Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

La-que fue prorrogada por el Gobierno a través del Real Decreto Ley 9/2024, de 23 de diciembre- es otra de las que no aparece en la declaración de la Renta. Por tanto, desde la Agencia Tributaria han elaborado una guía para localizar en Renta WEB las casillas que deben cumplimentarse para que una persona pueda deducirse las cantidades satisfechas por este tipo de obras.