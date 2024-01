¿Sabe lo que es el tipo de interés compuesto?

La educación financiera es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Y es que muchas personas no tienen ni siquiera unos conocimientos básicos para poder administrar correctamente sus finanzas personales o entender conceptos tan sonados últimamente como inflación, tipo de interés compuesto o diversificación de riesgo, entre muchos otros. Tanto es así, que solo el 19% de los españoles conoce estos conceptos básicos, tal y como muestra la última Encuesta de Competencias Financieras (ECF) publicada por el Banco España (BdE).

El BdE explica que "la capitalización compuesta está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos", no obstante, tan sólo el 41% de los encuestados sabe lo que es, mientras que el 59% restante no sabe lo que significa el tipo de interés compuesto o no lo entiende.

El tipo de interés compuesto es "el interés que se cobra, por ejemplo, por un depósito o un crédito y que al ser liquidado se acumula al capital (capitalización del interés), por lo que en la siguiente liquidación de intereses, el interés anterior forma parte del capital o base del cálculo del nuevo interés", aseguran desde el blog de BBVA. Por tanto, en el caso de que una persona ingrese 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual sin comisiones ni impuestos y no haga ningún ingreso, ni retire dinero, después de cinco años, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta una vez que le paguen los intereses? Esta tendrá más de 110 euros, ya que la cantidad de dinero va aumentando cada año debido a que los intereses se van sumando al capital inicial de cada periodo para producir nuevos intereses.

Pese a la importancia de este concepto, en la encuesta realizada en 2016, el porcentaje de personas que supo lo que era el tipo de interés compuesto fue 5 puntos porcentuales mayor respecto a la última que se ha llevado a cabo. En este sentido se observa que la comprensión del tipo de interés compuesto ha empeorado en los últimos años. Los resultados de la encuesta difieren según las características demográficas: