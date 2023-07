¿Cómo afecta la subida de tipos de interés a nuestros ahorros o préstamos?

Subida tras subida y sin intención de pisar el pedal del freno. La decisión de los bancos centrales de aumentar los tipos de interés para detener la inflación ha sido una constante en este último año, donde la recta final apenas se vislumbra en el horizonte. El Banco Central Europeo (BCE) anunció en el mes de junio una nueva alza de los tipos de interés del 0,25%, haciendo que el precio del dinero se sitúe en el 4%. No obstante, la presidenta de la entidad monetaria, Christine Lagarde, aseguró que no estaban "pensando en una pausa" y que "el viaje no ha terminado", ya que es muy probable que se registren nuevas subidas de tipos de interés en julio. Estos aumentos tienen una repercusión directa en los clientes de las entidades bancarias, dado que los productos financieros como préstamos, inversiones o incluso ahorros se ven afectados ante esta senda alcista. Por ello, desde el blog Finanzas para todos explican como puede afectar la subida de tipos de interés a las finanzas de los españoles.

¿Cómo afecta a los préstamos?

La subida de tipos de interés hace que el coste del dinero prestado sea mayor, por ello, los "nuevos préstamos se pagan a un tipo de interés más alto, por tanto, más caros, y son menos accesibles", señalan desde el blog.

Los préstamos ya existentes a tipo variable también se verán afectados por esta subida de tipos, dado que estos subirán o bajarán según lo hagan los tipos de interés del mercado. Por tanto, ante el escenario actual, pagaremos cuotas más elevadas de nuestro préstamo.

¿Cómo afecta a los ahorros?

El ahorro también se ve afectado ante una inflación elevada, ya que con el mismo dinero se pueden adquirir menos productos y servicios, por lo que el poder adquisitivo se ve mermado.

No obstante, aquellos ahorradores que tengan su dinero en una cuenta o un depósito están de suerte, ya que los bancos pagan intereses más altos por ese depósito y la rentabilidad de los mismos ha pasado ya el 4% TAE.

¿Cómo afecta a las inversiones?

La inflación reduce la rentabilidad real de las inversiones financieras, sin embargo, la inflación sumado a la subida de interés puede tener diferentes efectos en los distintos tipos de instrumentos financieros. En el caso del mercado bursátil es "difícil de estimar", ya que el aumento de precios de los bienes y servicios puede repercutir en los beneficios de las empresas que cotizan en bolsa, aunque este puede afectar de distinta manera en el precio de las acciones de las empresas.

"El impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés en los fondos de inversión dependerá del tipo de fondo y de la composición de su cartera de inversión: tipos de clases de activos, sector de actividad, etc", sostiene Finanzas para todos.

En el caso de los Bonos del Estado, la inflación también les afecta. Al vencimiento, la cantidad recibida será la misma durante los ciclos inflacionistas, pero el poder adquisitivo de esta cantidad se reduce. Por lo que la misma cantidad le permitirá comprar menos en tiempos de inflación.

¿Cómo afecta a los seguros y planes de pensiones?

El precio que se paga por los seguros, así como las indemnizaciones que se recibirán en caso de que suceda una contingencia se verán afectados por la inflación. No se deberán tomar decisiones precipitadas y pensar a largo plazo a la hora de mantener o no un seguro, dejar de realizar temporalmente aportaciones a un plan de pensiones o a rescatar un producto de inversión.