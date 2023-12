El BCE podría empezar a bajar los tipos de interés a partir de marzo

El mercado inmobiliario e hipotecario ha tenido que enfrentarse en este último año a un euríbor en plena efervescencia, unas continuas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y un precio de las viviendas por las nubes. Aunque todos estos indicadores hacían presagiar un futuro negro en el mercado, el 2023 ha sido "el año de la estabilización", ya que todos estos, exceptuando los precios de las viviendas, están atenuando sus subidas o reduciéndose, tal y como afirma el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli.

Los tipos de interés comenzaron a subir en julio de 2022 para controlar los niveles elevados de inflación y este ascenso también se ha mantenido este año. Tanto es así que, el organismo que preside Christine Lagarde ha subido en 2023 hasta seis veces los tipos de interés, ya que en enero estaban al 2,5% y estos han terminado 2023 en el 4,5% , el dato más elevado registrado en este indicador desde julio de 2008. No obstante, el BCE ha decidido no aplicar nuevos incrementos durante el último trimestre del año y Lagarde ha anunciado que, a corto plazo, no habrá rebajas ni subidas en los tipos para evitar nuevos incrementos de la inflación.

Además, será en las próximas reuniones del BCE –previstas para el 25 de enero y el 7 de marzo– cuando podrían empezar a plantearse comenzar con las bajadas. Por su parte, Colombelli se muestra optimista y cree que "si se mantienen las condiciones económicas actuales, con una inflación controlada en un entorno del 2%, lo más lógico es que antes de que llegue la segunda parte del año haya una bajada de los tipos de interés por parte del BCE” y matiza que “incluso podríamos verla en marzo, aunque este sería el escenario más optimista”.

La hipoteca mixta: la "reina" del mercado

Las subidas de los tipos de interés provocaron que el euríbor también fuera en ascenso, alcanzando su máximo en el mes de octubre –4,160%–, y que, por tanto, la banca encareciese sus productos hipotecarios, sobre todo las hipotecas variables y fijas, ya que en la actualidad se pueden llegar a ver ofertas de esta última con tipos de interés que rozan el 4% TIN.

Ante este escenario, la hipoteca mixta se ha convertido en la "reina del mercado" frente a la fija o variable, siendo el producto que la gente ha demandado este 2023. Esta tendencia al alza de las mixtas se ha experimentado durante todo el año, y es que en noviembre, estas supusieron el 72% del total de las firmas.

La hipoteca mixta cuenta con un periodo inicial fijo, que puede durar entre 3 y 15 años, y un segundo periodo variable hasta la extinción del crédito hipotecario. En su primer periodo, esta es más barata que la fija, mientras que en el segundo no existen "diferenciales demasiado elevados". Actualmente, se pueden encontrar hipotecas mixtas por debajo del 2,5% TIN para el tramo fijo con diferenciales de entre el 0,5% y el 0,7%. En este sentido, Colombelli sostiene que "la hipoteca mixta aportaba la seguridad, durante unos años, de que la cuota no iba a subir por mucho que siguiera en ascenso el euríbor y, además, le da a este indicador a bajar hasta que llegue el tramo variable”.

Pero, ¿qué ocurrirá en los próximos meses? A pesar de que el euríbor tuvo una tendencia clara al alza durante el primer semestre del año, este indicador se estabilizó en torno al 4% e inició una bajada pronunciada entre noviembre y diciembre. Tanto es así, que el 22 de diciembre el euríbor se situó en el el 3,581%, a tan solo a tan solo 0,265 puntos del valor con el que se inició el año. Ante esta bajada del euríbor, el comparador explica que la hipoteca fija será la "gran beneficiada", ya que la mayoría de los españoles les siguen teniendo miedo a las variables, aunquee hayan sido las predominantes del mercado hasta 2020.

“El cambio ha llegado para quedarse. Lo que tenemos que ver es, si después de un 2023 donde la mixta ha sido la ganadora, en 2024 hay un repunte de la fija por las posibles mejoras del euríbor, sobre todo en la segunda parte del año. Esto dependerá de las entidades financieras, que son las responsables de reactivar el mercado. Si pasa, a largo plazo podríamos ver una España a la francesa, donde la mayoría de los préstamos se rijan por un tipo fijo”, sentencia Colombelli.