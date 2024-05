El salario y un contrato indefinido, factores que reducen el estrés laboral

Con el ritmo frenético y las condiciones, a menudo, poco favorables que definen el entorno laboral, cada vez son más los empleados que padecen de estrés. Aquí pueden ser muchas las causas y factores que intervengan, en función de la persona y del puesto que desempeñe, así como del ambiente que se viva en el sitio de trabajo, entre otros. Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia (UV) ha revelado que el volumen salarial, así como contar con un tipo de contrato indefinido influyen positivamente sobre la salud del personal empleado, reduciendo el estrés asociado a ese miedo a perder el puesto y funcionando, a su vez, como un elemento motivador.

El estudio, que ha sido desarrollado por el Instituto de Investigación en Psicología de RR HH, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) de la UV, se ha publicado en la revista "Journal of Business and Psychology". Así, entre las conclusiones que arroja, destaca que el tipo de jornada laboral, ya sea completa o parcial, no afecta a la salud del personal empleado.

También existen estudios previos en los que se había probado que algunas características que se encuentran presentes en los trabajos están relacionadas con la salud de los empleados. Si bien, había algo que no se incluía en los mismos y que marca una novedad en el actual estudio. Así lo explica el catedrático de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la UV y uno de los firmantes del estudio, Vicente González Romá, quien subraya que "lo que no estaba claro es por qué, es decir, cuáles son los mecanismos que explican la mencionada relación".

Temor a perder el empleo

Lo cierto es que los resultados derivados de la investigación realizada apoyan la existencia de dos vías que permiten entender la relación entre la calidad del empleo y la salud de los trabajadores. Estas son la motivación y la inseguridad laboral o temor a perder el empleo.

En lo que respecta a la primera vía indicada, se revela que el salario fomenta la motivación de los trabajadores. Esta condición se relaciona al mismo tiempo de manera positiva con la salud, dado que potencia la motivación laboral, tal y como argumenta la doctora por la Universidad de Valencia y primera firmante del artículo, Marija Davcheva.

Asimismo, disponer de una retribución salarial más elevada y de un tipo de contrato indefinido (frente al temporal) reducen el temor a perder el puesto, o dicho de otra manera, la inseguridad laboral. Esto fomenta, a su vez, la salud de los empleados al reducir el estrés asociado al temor a perder el puesto, según indica la profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Ana Hernández.

Tipo de jornada

Por otro lado, el estudio también refleja que el tipo de jornada laboral(completa o parcial) no presenta ninguna relación con la salud de las personas empleadas, primando que el empleo sea de calidad. Así, la catedrática del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Inés Tomás, explica que "nuestro trabajo pone de manifiesto que tener un empleo con ciertas características (como contrato indefinido o salario digno) tiene consecuencias favorables para los trabajadores y para las empresas".

Igualmente, la investigadora destaca que "para los trabajadores, un empleo de calidad implica disponer de recursos que fomentan su seguridad y motivación laboral y su salud". En cuanto a las empresas, añade que, "ofrecer empleos de calidad puede contribuir a reducir los costes asociados a las bajas laborales y mejorar el rendimiento a través de la motivación laboral".

El estudio, según ha comunicado la propia Universidad de Valencia, se ha llevado a cabo con la participación de 247 trabajadores con edades por encima de los 17 años, además de contar con la colaboración del anterior Ministerio de Ciencia e Innovación y los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER).