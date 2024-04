Más de una cuarta parte de los españoles tiene pesadillas con el trabajo

1.760 horas de media al año son las que pasan los españoles en el trabajo, actividad diaria que se convierte en la rutina de millones de personas. Sin embargo, la productividad está sujeta en gran medida al entorno profesional y el ambiente en el que desarrollan su actividad los empleados, factores que en ocasiones influyen en su bienestar, incluso más allá de las horas laborales.

Y precisamente con relación a esto, para que el entorno profesional sea de confianza para los empleados, el Gobierno se reunió con diversos agentes sociales en el mes de febrero con el fin de actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se ha conocido recientemente que, a raíz de dicha reunión, cien académicos especialistas en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de diferentes universidades españolas han solicitado por carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se tenga en cuenta los trastornos de salud mental vinculados al trabajo en los próximos ajustes de la Ley. Por ello es aún más importante que las empresas se aseguren de crear lugares de trabajo seguros en los que los empleados se sientan respaldados.

Además, el hecho de sentirse más cómodos en el lugar de trabajo también aumenta la productividad: la mitad de los españoles afirma que serían más productivos si fueran más felices en sus puestos de trabajo. Así lo revela una encuesta elaborada entre más de 1.000 empleados en España por Personio, empresa dedicada al software de RR HH para pequeñas y medianas empresas, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el cual se celebra este domingo 28 de abril.

Estrés, pesadillas y burnout: los virus del trabajo

Tal y como muestran los datos de este estudio, el 28% de las mujeres y el 26% de los hombres aseguran tener pesadillas relacionadas con el trabajo, mientras que el 28% de los encuestados coinciden en que piensan en el trabajo fuera del horario laboral. El estrés es un factor común para muchos empleados en nuestro país, con el 35% de los encuestados que considera que tiene consecuencias directas en su salud mental, frente al 27% que piensa que le afecta físicamente.

Además, algo menos de una quinta parte de los encuestados afirman no coger la baja por motivos de salud mental, ya que consideran que no se percibe de la misma manera que la salud física, tanto desde la perspectiva de los hombres (18%) como de las mujeres (19%). Y es que, con frecuencia, los empleados creen que si solicitan la baja por motivos de salud mental, no contarán con el apoyo de la empresa y pueden ser despedidos o menospreciados por sus compañeros o responsables.

Con todos estos datos, se pone de manifiesto la importancia de que las empresas españolas implementen medidas que garanticen un buen ambiente y entorno de trabajo para sus empleados. Asimismo, el departamento de recursos humanos desempeña un papel esencial a la hora de eliminar el estigma asociado a la baja laboral por motivos de salud mental. Encarar este problema conllevará proporcionar una cultura de apoyo, junto con toda la ayuda y los recursos adecuados, una comunicación abierta y ofrecer horarios de trabajo flexibles.

El responsable del sur de Europa en Personio, Chema Ballarín, explica que “las organizaciones deben asegurarse de que toman medidas para apoyar la salud mental de sus trabajadores y crear entornos de trabajo que garanticen que los empleados se sientan capaces de dar lo mejor de sí mismos. Mantener a los empleados felices aumentará su lealtad a la empresa y asegurará la retención de los mejores talentos".

Lo que piden los empleados: flexibilidad horaria y más empatía

A través de esta encuesta también se han obtenido datos acerca de aquello que más demandan los trabajadores a la hora de valorar su continuidad en una empresa:

1. Contar con un horario flexible destaca como el factor más relevante para el 70% de los españoles que participaron en este estudio.

2. Algo más de la mitad de los encuestados (51%) consideran que mejorar la comunicación interna dentro de su empresa contribuiría a lograr un mayor bienestar laboral.

3. Disponer de programas de formación en liderazgo para gestionar equipos con más empatía (51%) es otra motivación clave.

También existen otras variables señaladas en el estudio y que varían en función del género, tales como contar con un servicio externo de terapia, promover actividades de team-building o agregar un buzón anónimo de sugerencias y el teletrabajo.

Tener un servicio externo de terapia con el fin de resolver conflictos laborales fue visto de manera positiva por el 32% de las mujeres , frente al 10% de los hombres .

con el fin de fue visto de manera positiva por el , frente al . Iniciativas como la puesta en marcha de un buzón anónimo de sugerencias obtuvieron una respuesta similar. La cuarta parte de las mujeres lo consideraron una buena idea, frente a un 11% de los hombres participantes.

obtuvieron una respuesta similar. La lo consideraron una buena idea, frente a un participantes. Además, el porcentaje de mujeres que optaron por elteletrabajo fue tres veces superior al de los hombres .

En este sentido, Ballarín concluye que “las empresas deben garantizar un ambiente laboral que permita a los empleados desempeñar sus funciones de una manera segura y libre de estrés, y promoviendo actividades en favor de su bienestar para retener el talento y evitar la rotación”.