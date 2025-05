“Ser directivo es una tarea emocionante, inquietante y de gran sacrificio”

Por segundo año consecutivo, el diario LA RAZÓN ha organizado una nueva edición de los Premios Ejecutivo del Año en la que ha querido reconocer el papel destacado que desempeñan los directivos dentro de sus organizaciones, tanto a nivel de liderazgo, como dentro del apartado humano. El ejecutivo, en muchas ocasiones CEO o empresario, es una figura clave que con su visión estratégica lidera los proyectos con una importancia que transciende lo operativo. Su actitud, valores y capacidad de comunicación influyen en el clima laboral y en el compromiso de sus empleados, aspectos esenciales para poder afrontar los nuevos desafíos y adaptarse a la situación cambiante del mercado. Su capacidad a la hora de la toma de decisiones puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial.

La gala, que tuvo lugar en la sede del diario LA RAZÓN, estuvo presidida por el director del periódico Francisco Marhuenda, así como por Rocío Albert López-Ibor, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien intervino tras finalizar el acto de entrega de premios. La periodista Marina Castaño condujo la gala, y tras hacer una breve introducción, dio paso al discurso del director.

“Aunque procedéis de diferentes puntos de España, me gustaría que todas las Comunidades Autónomas pudieran gozar de las ventajas fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid, creando un marco jurídico propicio para que como empresas podáis desarrollar vuestra actividad”.

“España tiene la suerte de tener empresas creadas por gente como vosotros, que hacéis que la economía real del país pueda avanzar”, destacó Francisco Marhuenda

El director también quiso destacar la importancia que tiene el contar con unos medios de comunicación libres e independientes para una sociedad democrática sólida. “España es un país maravilloso con unas oportunidades extraordinarias, y con la suerte de tener empresas creadas por gente como vosotros, que hacéis que la economía real del país pueda avanzar. Tenemos la obligación de ayudaros a hacer realidad vuestros sueños, a que podáis crecer, y a que sigáis generando empleo”, palabras con las que concluyó su intervención Francisco Marhuenda.

20 Premiados como Ejecutivos del Año

El primer premio de la tarde recayó en Carmelo Santillán Ramos, CEO y Fundador de CSR Consulting, que recibió el Premio Ejecutivo del Año en Consultoría de Sostenibilidad y ASG. El directivo ha sabido posicionar a la compañía como uno de los referentes del sector de la consultoría en el ámbito hispanoamericano. “Este premio es un ejemplo de que vamos por buen camino, refuerza nuestra credibilidad y nos abre nuevas oportunidades de colaboración con aliados estratégicos”, señaló el galardonado.

El Premio Ejecutivo del Año en Desarrollo de Proyectos Audiovisuales fue concedido a David Castelló Paz, director general de Proyect-Arte, una compañía especializada en teatro musical, organización de espectáculos en vivo, y elaboración de eventos corporativos. Castelló dirigió los agradecimientos a todo el equipo que compone la compañía, haciéndoles partícipes del crecimiento experimentado en el último año que alcanza el 30%, así como de su proyección internacional.

El siguiente premiado fue Oussama El Gharib, CEO de Autos Moilère que recibió el Premio Ejecutivo del Año en el Sector de la Automoción. Al frente de la compañía, ha consolidado una empresa que apuesta por ofrecer vehículos de alta calidad a precios competitivos, potenciando la colaboración entre empresas del sector para estandarizar buenas prácticas. Compartió el premio con sus empleados, afirmando que “este galardón es un fiel reflejo del esfuerzo de todo el equipo. Crear un excelente ambiente laboral es clave para captar talento y retenerlo”.

Jorge Vega Lorenzo, Director General de BigMat, recogió el Premio Ejecutivo del Año en el Ámbito de la Distribución de Materiales de Construcción. Al directivo se le atribuye el hecho de haber liderado la expansión de la oferta de valor de las diversas divisiones de negocio que la compañía está desarrollando. Compartió el premio con familiares y equipos de trabajo, los cuales le han ayudado a mantener los pies en el suelo. “Para mí, el premio es un impulso y una motivación extra. Para BigMat, es la confirmación de que estamos en el buen camino”, destacó.

El Premio Ejecutivo del Año en el Sector de Gestión de Activos Digitales y Blockchain fue concedido por LA RAZÓN a Alberto Gordo, CEO de Protein Capital. Con el galardón en mano, el directivo quiso agradecer el apoyo incondicional de su socio y cofundador, Ceballos, y el de los inversores que en su momento tuvieron el valor de respaldar el proyecto.

El Reconocimiento a Ejecutivo del Año en Proyectos de Arquitectura e Ingeniería fue a parar a Juan Carlos Laguía Allué, director y arquitecto principal, el cual ha transformado una empresa familiar fundada en los años 70, en un estudio técnico integral con alcance internacional. El directivo tuvo un gran detalle con Francisco Marhuenda, al que le regaló el libro de título “Atlas Phaidon de Arquitectura Mundial del Siglo XXI”, alentando a que los medios de comunicación hablen más del potencial que tiene España en arquitectura, lugar donde la titulación exige ser arquitecto además de ingeniero.

El siguiente galardón de la tarde fue compartido entre Josu Iriarte, Roberto Roldán, Sergio Sainz y Aitor Gómez, CEOs del Grupo Teo. Recibieron el Premio Ejecutivos del Año Líderes en Transformación Integral de Espacios, e hicieron partícipes al personal de sus equipos por los éxitos conseguidos de manera conjunta. Josu Iriarte lanzó al aire el mensaje de que “debemos cuidar la cultura de nuestras empresas, clientes, colaboradores y trabajadores. Cuando cuidas, te cuidan”.

Superado el meridiano de la gala, el Premio Ejecutivo del Año en el Sector de los Servicios Medioambientales fue concedido a Óscar Navarro, CEO de dnota. La compañía instala sistemas de medición de aire en grandes ciudades, y actualmente se encuentra presente en más de 70 países. “Este premio es un reconocimiento colectivo, al trabajo de un equipo técnico, valiente y comprometido con todo lo que hace”.

Victoria Baselga, socia de Magallanes Consultores, fue reconocida con el Premio Ejecutiva del Año a la Trayectoria y Excelencia en la Búsqueda de Talento Directivo. La directiva, con más de 30 años dedicada al mundo de los recursos humanos afirmó que “una ejecutiva que busca talento y, además, acompaña trayectorias, conecta propósitos y construye relaciones sostenibles”.

El CEO de Grupo Zamu, Miguel Ángel Ortega Zamudio, recibió el Premio Ejecutivo del Año en Construcción y Promoción Industrial y Residencial. El directivo se define como alguien que lidera desde el ejemplo y que confía profundamente en su equipo. Así, al recoger el galardón dijo que “el reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo, junto al apoyo que recibes de la familia cuando aparecen las dificultades”.

El Premio Ejecutivo del Año en Innovación y Transformación Digital reconoce la labor llevada a cabo por Raúl García Rielo en la compañía Siweb, de la que es Fundador y CEO. La empresa que cuenta ya con más de 300 empleados, sigue siendo fiel a su misión original: democratizar el acceso a soluciones tecnológicas avanzadas para pymes. “Ahora es un momento clave para la IA, que multiplica por cien esa ilusión, y permite agilizar la implantación de procesos”, comentó García durante su intervención.

Begoña López Ferrer y el equipo técnico de Componentes, formado por José Luis Suárez Sierra, Director Ingeniería y José Manuel Pisa Menéndez, Director de Arquitectura, recibieron el Premio a los Ejecutivos del Año por su Excelencia y Trayectoria Profesional. “Llevamos 25 años desarrollando la construcción industrializada, y en esa visión estratégica, yo sabía que a medio plazo la construcción tenía que cambiar, porque los ciclos económicos decían que faltaría mano de obra. La sociedad pide mayor calidad, mejor sostenibilidad y más de todo, para lo que es fundamental contar con un equipo humano que te acompañe” dijo Begoña López.

El diario LA RAZÓN entregó el Premio Ejecutivo del Año en Comunicación de Moda, Belleza y Lifestyle a Eva Hernández, CEO de Piazza Comunicación. “Este premio es un impulso enorme, no solo para mí, sino para todo el equipo de Piazza Comunicación que este año cumplimos 15 años. Es la confirmación de que el camino que elegimos de trabajar desde la autenticidad, la creatividad y el compromiso, está dando sus frutos”, comentó la CEO.

El último galardón de la noche correspondió a Alejandro Fernández de Oliveira, CEO y fundador de Enfoka, que recibió el Premio Ejecutivo del Año en Innovación Inmobiliaria. “Soy de Vigo pero siento a la Comunidad de Madrid como si fuera mi casa. Tener un buen equipo es algo fundamental que da sensación de compañía” mencionó el CEO, que cerró su intervención con un agradecimiento cósmico por lo maravilloso que es ser empresario, “algo que nos une a todos los premiados que hoy estamos aquí”.

Palabras de la Consejera de la Comunidad de Madrid

La parte central del acto llegó a su fin y con él se produjeron las palabras de felicitaciones por parte de la Consejera, Rocío Albert López-Ibor. “Empresarios, ejecutivos, CEO, llamaros como queráis, pues sois los verdaderos héroes de este país. Os levantáis y hacéis que se genere riqueza y empleo, dando a la Administración los ingresos suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos”. La Consejera reconoció que ser directivo es una tarea emocionante, a la vez que inquietante y con mucho sacrificio. También destacó lo importante que es tener un equipo en la toma de decisiones, haciendo alusión al papel tan necesario del “equipo coraza”, con el que es más fácil sacar los proyectos adelante.

“Nada es fruto de la casualidad, del esfuerzo bien hecho, de dedicar muchas horas a la empresa, y eso supone a veces un alto coste. Desde la Comunidad de Madrid tenemos la necesidad de haceros sentir que estamos para ayudaros. Luchamos para eliminar la maraña regulatoria y para que la hiper regulación no exista, algo que hemos conseguido reducir en más de 340 normas. Estos hechos hacen posible que en la región de Madrid se puedan crear diariamente 73 nuevas empresas, el 23% del total del país.

“Os levantáis y hacéis que se genere riqueza y empleo para el país”, dijo Rocío Albert López-Ibor

La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid hizo alusión a otras cuestiones igual de relevantes para el buen funcionamiento de las empresas: apeló al Gobierno central a bajar los costes sociales y a no sacar nuevos impuestos; también habló de la necesaria seguridad jurídica; y destacó la necesidad de formar a desempleados en aquello que realmente las empresas necesitan. También mencionó que es necesario incentivar el talento, puesto que es la materia prima del Siglo XXI.

Cerró su intervención destacando que "en España tenemos de todo, con sectores de lo más diverso, como sostenibilidad, IA, blockchain, construcción, belleza, y en todos ellos crecemos y nos convertimos en referencias internacionales en todo el mundo. No tengáis miedo a los nuevos avances tecnológicos, pues llegan para eliminar el trabajo rutinario, y dan a las personas mayor valor añadido, permitiendo ser más competitivos. No temáis digitalizaros” dijo al acabar su intervención, no sin antes recalzar que “sois el motor de nuestra economía y os seguiremos apoyando. ¡Enhorabuena!.