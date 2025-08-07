De socorrista en el Aquopolis a director general del Parque Warner Madrid

Parque Warner Madrid acaba de anunciar el nombramiento de Javier Guarido como nuevo Director General, también para el parque acuático, Parque Warner Beach. Este nombramiento representa un sólido ejemplo de crecimiento interno dentro del Grupo Parques Reunidos, ya que Guarido comenzó su carrera en 2008 como socorrista en Aquopolis Villanueva y, desde entonces, ha desarrollado una destacada trayectoria profesional en diferentes áreas y parques del grupo, y más recientemente ha ocupado los cargos de Director de Operaciones y Director General Adjunto en Parque Warner.

Durante los últimos cinco años, Javier ha sido una pieza clave en el crecimiento sostenido de Parque Warner, con un enfoque centrado en la excelencia operativa, el fortalecimiento de los equipos y el impulso a resultados financieros consistentes.

“Es un honor asumir la Dirección General de Parque Warner y Parque Warner Beach. Mi compromiso es seguir construyendo sobre el excelente trabajo realizado en los últimos años y liderar una nueva etapa de crecimiento, innovación y excelencia operativa, con el visitante siempre en el centro de nuestra experiencia”, señala Guarido.

Diego Gracia, quien ha sido una figura clave en el fortalecimiento del desempeño de Parque Warner en los últimos años, continuará con su cargo de Director Regional del sur de Europa en Parques Reunidos.

El pasado 3 de julio Repsol y Parque Warner firmaron un acuerdo para que el parque funcione en su totalidad con combustibles 100% renovables, electricidad y gas natural con garantías de origen Repsol

Parque Warner es un parque temático para toda la familia ubicado en la localidad de San Martín de la Vega, en la Comunidad de Madrid, que ofrece a los visitantes una experiencia única y emocionante basada en personajes de Warner Bros, DC Comics y Hanna Barbera. Desde su apertura en 2002, Parque Warner Madrid se ha convertido en uno de los destinos más populares de España para las familias y los amantes de las aventuras.

El parque cuenta con una amplia variedad de atracciones y espectáculos para todas las edades, desde montañas rusas emocionantes hasta espectáculos en vivo y espectáculos acuáticos. El parque temático ha sido diseñado para brindar a los visitantes una experiencia auténtica en torno a los personajes de las películas y dibujos animados. Las atracciones y espectáculos se han creado en torno a estos personajes, lo que permite a los visitantes sumergirse en el universo de los personajes y vivir experiencias emocionantes y divertidas.

El parque cuenta con varias zonas temáticas que representan diferentes universos y personajes, como Hollywood Boulevard, Cartoon Village, DC Super Heroes World, Old West Territory y Movie World Studios. Además, hay una amplia variedad de amplios restaurantes como puntos de restauración, además de kioscos de snacks y bebidas por todo el parque con opciones vegetarianas y sin gluten.