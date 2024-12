De software y en series B o C: las insurtech que más financiación se están llevando

Las insurtech son aquellas startups que, gracias a la tecnología, quieren optimizar los procesos del mundo de los seguros. Aunque las insurtech “no han perturbado la industria de seguros como se anticipaba inicialmente”, según Lluis Viñas, Partner de Mundi Ventures, este responsable sí que considera que “han demostrado resiliencia”.

No en vano, según los datos del informe The State of Global Insurtech, realizado por Dealroom, Mundi Ventures y MAPFRE, la inversión en insurtech rozará los 4.200 millones de dólares en todo el mundo durante este 2024. Un dato que sigue siendo menor que en años anteriores y que nos sitúa en valores de 2018. “Después de la incertidumbre de los últimos años, el mercado mundial de insurtech muestra ahora señales de una mayor estabilización. Aunque el frenesí se ha enfriado, estamos viendo una recuperación positiva en las etapas de crecimiento temprano/emergente, especialmente con un repunte en la financiación de la Serie B”, asegura Javier Santiso, CEO & General Partner de Mundi Ventures, quien anticipa así una de las claves de esta inversión.

Cabe señalar que, con 37 rondas entre 2019 y 2024 (10 de ellas entre 2023 y 2024), el español Mundi Ventures es el segundo fondo que más invierte en insurtech de todo el mundo y que lo hace, sobre todo, en Series B. Solo Plug and Play, de Estados Unidos, supera en número de operaciones, con un total de 54 en estos cinco años, la mayoría de ellos en fase Seed (y, por tanto, de menor cuantía por ticket).

Cómo son las startups

El grueso de las inversiones realizadas en insurtech la protagonizan aquellas startups que están en esas Series B o C, siendo el montante invertido superior al del año pasado y con niveles prácticamente igualados a los de antes de pandemia.

Mientras, las inversiones iniciales han bajado un 50% y están igual que hace siete años. En cuanto a las últimas rondas, estas han caído “dramáticamente”, según el estudio, quien resalta que, precisamente por esta ausencia de grandes mega rondas es por lo que el resultado final de la industria está decreciendo.

De nuevo, Estados Unidos sigue siendo la región que más dinero mueve, con 1.800 millones de dólares. Le sigue Europa, con 1.100 millones de dólares en inversión, muy por encima de la tercera, con apenas 170 millones de dólares recibidos.

Por tanto, y aunque se observa una ralentización de la economía a nivel mundial desde 2022, (lo que impacta directamente en la inversión de capital riesgo en insurtech), lo cierto es que algunas geografías están sufriendo más que otras. “Estados Unidos y Europa, por ejemplo, han vuelto a la normalidad y muestran un rendimiento optimista”, asegura Leire Jiménez, Group Chief Innovation Officer en MAPFRE.

El software sigue comiendo el mundo

Además, la industria de las insurtech es un segmento ampliamente dominado por el software como servicio (SaaS, por su denominación en inglés Software as a Service) y para un público profesional (B2B, Business to Business): 43 de cada 100 dólares del capital riesgo en insurtech se ha destinado el pasado año a este tipo de startups, lo que supone, según los autores del informe, la mayor proporción hasta la fecha.

Entre estas aplicaciones destacan proveedores de pagos de seguros, software de suscripción y gestión de riesgos, gestión y administración de reclamaciones, así como tecnología administrativa y plataformas de seguros fundamentales.

Además, el informe destaca que la mitad de las inversiones se han destinado a startups enfocadas en seguros de propiedad y de daños (aquellos cuya cobertura ayudan a proteger a las personas, las empresas y las propiedades que poseen), mientras que la otra mitad ha ido a parar a seguros de vida y salud.

Las funciones clave de insurtech (producto y precio, suscripción y reclamaciones) también han atraído la mayor parte de la financiación en 2024 por primera vez como segmento de la cadena de valor. Muchas de estas startups son nativas de IA o están ampliando su gama de productos con productos adicionales de IA. La IA sigue siendo tanto una oportunidad como una amenaza para estos actores.

El impacto de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las insurtech tampoco ha pasado desapercibido en el análisis del Informe The State of Global Insurtech.

Así, se destaca que varias insurtechs han comenzado a ofrecer suscripción nativa de IA generativa, procesamiento de reclamaciones, agentes de IA y soporte al cliente, o están añadiendo funciones impulsadas por IA generativa a sus ofertas de SaaS B2B o a sus operaciones internas.