Soy abogado y estas son las cosas que no puedes hacer estando de baja: "Puedes acabar en la calle"

Existen circunstancias que pueden cambiar la vida de las personas por completo. Cuando todo parece estar encarrilado y asentado pueden aparecer problemas inesperados. Las enfermedades y los accidentes pueden aparecer en el momento menos oportuno y obligar a cesar la actividad laboral durante un tiempo. La prestación se concede al trabajador para cubrir la pérdida de rentas que sufre al estar imposibilitado para ejercer su profesión temporalmente por un accidente o una enfermedad es la baja laboral.

Una empresa no puede despedir a una persona por el simple hecho de estar de baja. Una abogada de Legálitas explicó que puede ocurrir si se efectúa el despido por el simple hecho de estar en dicho estado: "En el caso de que el despido se realice durante una baja médica y la causa sea la propia baja, se trata de despido improcedente, también cabe la posibilidad de que sea declarado nulo". La duración máxima de la baja laboral es de año y medio.Trascurridos los 545 días (año y medio) de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá decidir si el trabajador puede volver a ejercer su trabajo con normalidad o tiene pasar a una incapacidad permanente.

¿Qué no puedo hacer estando de baja?

Es de sobra conocido que uno no puede irse de vacaciones, es decir, viajar cuando uno está de baja temporalmente. Sin embargo, hay otras actividades que también están prohibidas durante un periodo de incapacidad laboral y que muchas personas realizan. Juanma Lorente, un abogado laboralista con casi medio millón de seguidores, explica qué cosas no se pueden hacer y mucha gente realiza cuando está de baja.

Este abogado empieza con una seria advertencia antes de ir al contenido en sí: "Jamás hagas esto estando de baja. Puedes acabar despedido y con un problemón con la seguridad social". "Aunque no os lo creáis, hay personas que durante su baja médica tienen sus negocios. Están de baja en su trabajo, pero tienen un negocio que siguen mientras están en la baja", revela este abogado, pidiendo que no se haga. Explica que esto no es lo peor: "Hay personas que lo publicitan en redes sociales".

Pone un ejemplo para explicar la situación: "Trabajas en una peluquería, pero estando de baja te dedicas a poner uñas y en Instagram las uñas que vas poniendo o pones un anuncio diciendo que lo haces". Advierte de lo que puede ocurrir: "Si haces esto y la empresa se da cuenta, obviamente la empresa te podrá despedir y, además, el despido será disciplinario y seguramente procedente". Este no es el único problema: "No tendrás derecho a indemnización". Por lo que concluye con una advertencia: "Ten mucho cuidado con lo que haces de baja o puedes acabar en la calle".

Todas estas cosas no se pueden hacer de baja

El abogado laboralista explica una situación bastante desconocida a nivel general, pero hay más. Para simplificar, esta es una lista de las cosas que no se pueden hacer estando de baja: