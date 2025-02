Talgo se hunde casi un 10% en Bolsa ante el freno del Gobierno a la OPA del fondo polaco público PFR

Las acciones de Talgo caen este jueves casi un 10% en Bolsa, después de que el fondo polaco público PFR haya decidido no presentar la OPA por la compañía al no contar con el respaldo del Gobierno de España. A las 14:25 horas, los títulos de Talgo se sitúan como los segundos más bajistas de todo el mercado español al bajar el 9,5% (3,90 euros).

Talgo desciende fuerza en bolsa este jueves después de subir en la víspera un 4,23%, en una jornada en la que los inversores estuvieron pendientes de que PFR, que controla el constructor ferroviario de su país Pesa, concretase las condiciones de su OPA.

Sidenor es la opción favorita para Moncloa desde el primer momento

El periódico polaco Gazeta Prawna publicó que PFR podría ofrecer, al menos, 5 euros por acción de Talgo. Sin embargo, el fondo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no había presentado propuesta alguna a Pegaso para la compra de la española. Por ahora, PFR no presentará la opa por Talgo porque no cuenta con el respaldo del Gobierno, que sigue apostando por que Sidenor se haga con un 29,8% de Pegaso, la sociedad en la que se integran Trilantic y las familias Oriol y Abelló.

Para vetar a Pesa, el Ejecutivo nacional se apoya en el llamado escudo antiopas, que permite al Gobierno frenar operaciones de toma de control de empresas consideradas estratégicas y que se ha prorrogado por dos años más. Los accionistas de Talgo han fijado mañana, viernes 14 de febrero, como la fecha límite para conocer las ofertas por la compañía.

El Gobierno apuesta por Sidenor

Fuentes al tanto de la operación confirmaron a LA RAZÓN que la venta del 29,77% de las acciones de Talgo que controla Trilantic al consorcio vasco que encabeza Sidenor estaría próximo a cerrarse tras la presión a la que le está sometiendo el Gobierno, cuya estrategia favorita es que Trilantic se decante por Sidenor para la venta, obstaculizando otras propuestas como la del fondo estatal polaco PFR, ya mencionada.

Según declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Talgo es, "claramente", una empresa estratégica, no solo por el sector en el que actúa sino también por las tecnologías y las patentes que ha desarrollado a lo largo de los años, llegando a asegurar que la oferta de Sidenor "avanza adecuadamente", afirmación que se suma a la que pronunció el pasado martes el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregui, quien aseguró que mantienen "intensas negociaciones" para cerrar la operación y que están "mucho más cerca de un acuerdo" de lo que estaban el pasado jueves.