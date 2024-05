Tendam no descarta retrasar su salida a bolsa a 2025

Tendam Brands, que cuenta con marcas como Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia, entre otras, tenía previsto salir a bolsa antes del verano. Y aunque la compañía no ha cambiado su idea de comenzar a cotizar para captar recursos, lo que sí ha modificado es su cronograma. Según ha estimado hoy su presidente y consejero delegado, Jaume Miquel, el grupo textil podría comenzar a cotizar "este año o a principios del año que viene, cuando se den las condiciones de mercado", tras el "muy buen" debut de Puig el pasado 3 de mayo.

Preguntado por la salida a Bolsa del grupo en el marco del Foro Internacional del diario "Expansión", Miquel no ha querido adelantar, en un principio, los planes de la compañía: "No, no hay nada que se pueda saber".

No obstante, el presidente de Tendam ha recordado que la intención del grupo es hacer una salida a Bolsa, que "deberá producirse este año o a principios del año que viene, cuando se den las condiciones de mercado". "Lo importante es tener una compañía que esté preparada para la salida a Bolsa", ha afirmado Miquel, destacando que también "se tienen que alinear una serie de condiciones". En concreto, el directivo ha destacado que tiene que haber un mercado "más o menos robusto" y que, "geopolíticamente, de golpe, no pase nada extraño", al tiempo que ha asegurado que llegado el momento, "la compañía estará preparada".

La valoración de Tendam en el parqué podría situarse entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. Sus propietarios, los fondos CVC y PAI, han contratado a JP Morgan, BNP Paribas y Citi para materializar su vuelta al parqué, de la que fue excluida en junio de 2005. Entonces, CVC, PAI y Permira, que también se compraba entre sus compradores, se hicieron con el control mayoritario de la firma propiedad en ese momento de la familia Hinojosa por un importe de 1.440 millones de euros.

Tendam acumuló un beneficio bruto de casi 211 millones de euros de enero a septiembre, mejorando sus cuentas a nivel interanual cerca de un 9%. La firma amortizó, a finales de marzo y de forma anticipada, 110 millones de euros en bonos. Además, Tendam redujo un 40% el coste de su financiación antes de ejecutar su salida a Bolsa.