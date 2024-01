Tractoradas con traca final este próximo domingo en Madrid contra el "pasota" Luis Planas

Los agricultores y ganaderos de Alemania se han echado a las calles y carreteras de este país para protestar por el recorte de los apoyos que reciben de su Gobierno por distintas vías. Hoy se espera otra jornada de movilizaciones con epicentro en Berlín. Es verdad que se trata de reivindicaciones que afectan al ejecutivo alemán, pero tampoco hay que desdeñar el malestar existente por lo que consideran agravios acumulados a lo largo de los últimos años por parte de la Comisión Europea y sus burócratas, con el visto bueno de los miembros del Consejo Agrícola y de los eurodiputados.

Teniendo en cuenta esto último, cabe preguntarse si esas movilizaciones se extenderán a otros Estados miembros de la UE y continuarán en los países del Este, donde los agricultores y ganaderos llevan movilizados de forma casi permanente desde varios meses. También hay que preguntarse si esas “movidas” llegarán a España. De momento, la Unión de Uniones, organización no reconocida por Luis Planas y su equipo, ha convocado tractoradas con traca final el 21 de enero ante la sede del Ministerio de Agricultura. ¿Se sumarán las otras organizaciones a esta protesta o convocarán las suyas propias? Está por ver. Razones para movilizarse hay unas cuantas: la pérdida de dinero de las ayudas de la PAC (en el periodo del 16 de octubre hasta 31 de diciembre se han pagado 580 millones de euros menos que en el mismo plazo de 2022); la Ley de la Cadena Alimentaria no funciona y no se han publicado los costes de producción; el Ministerio de Agricultura no ha movido un solo dedo para controlar la expansión de la EHE que ha diezmado la cabaña de vacuno en muchas regiones de España y, además, no ha soltado un solo euro en apoyos; crisis en sectores como el de los cereales, con precios bajos y costes de producción disparados; subida del salario mínimo interprofesional, una vez más sin apoyo del sector agrario. Y, en resumidas cuentas, un Planas “pasota”, al que ni Moncloa ni Ferraz han dejado nombrar a Fernando Miranda como nuevo secretario de Estado de Agricultura y Alimentación. ¿Pinta algo Luis Planas en este Gobierno?