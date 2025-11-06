Turkish Airlines cierra la compra del 26% de Air Europa por 300 millones de euros y devuelve la ayuda de la SEPI

Air Europa ha finalizado su acuerdo con Turkish Airlines, que permitirá a la aerolínea otomana entrar en el capital de la compañía española mediante una inversión de 300 millones de euros. La operación se ha instrumentarizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26%, una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios, según ha informado la aerolínea controlada por la familia Hidalgo.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano, bajo el liderazgo y la supervisión de Javier Hidalgo y su equipo, quienes han coordinado el proceso hasta su cierre. Tras la aceptación de una oferta vinculante por parte de Turkish durante el verano, se ha completado la estructuración de la operación, que supondrá un fondeo inmediato mientras se obtienen aprobaciones regulatorias y de competencia, según ha detallado Air Europa.

La transacción, según la aerolínea del grupo Globalia, supone "un importante hito para el sector de la aviación comercial al reunir en una misma compañía a tres de los grandes actores del sector: IAG, que seguirá ostentando el 20% del capital, Turkish Airlines y Air Europa que, siendo la única aerolínea de capital mayoritariamente español y familiar, seguirá desempeñando un papel fundamental para garantizar la conexión de Europa con Hispanoamérica". La familia Hidalgo, a través de Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de la compañía.

Con la inyección de capital recibida con esta operación, valorada en 1.175 millones de euros, y sus propios recursos, Air Europa cancela los préstamos ordinario y participativo con la SEPI, así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido, tal y como había adelantado. La sociedad pública ha recuperado ya con esta devolución 1.425 millones de euros de los que prestó a diferentes empresas para superar los efectos del coronavirus, lo que supone el 53% del total financiado.

Tras liquidar, el pasado mes de mayo, los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario, recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Air Europa cierra así una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años.