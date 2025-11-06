Naturgy regresa a los índices bursátiles de Morgan Stanley en tiempo récord y cumple un objetivo clave de su Plan Estratégico 2025-2027

Naturgy vuelve a formar parte de los índices bursátiles de Morgan Stanley -los denominados índices MSCI-, con efecto a partir del próximo 25 de noviembre, "cumpliendo así con uno de los principales compromisos establecidos en su Plan Estratégico 2025-2027 en tiempo récord y preservando el valor de la acción en el proceso", tras elevar su "free float" o capital flotante -la proporción de acciones en libre circulación en el mercado- por encima del 18% de su capital social con la OPA voluntaria y parcial formulada sobre sus propias acciones en manos de sus grandes accionistas para devolverlas al mercado. Con esta reincorporación, la energética española consolida su posición como una compañía más líquida, transparente y atractiva para los grandes inversores institucionales.

Los índices MSCI sirven como referencia clave para monitorizar el desempeño de los mercados financieros globales y son ampliamente utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas como referencia para fondos de inversión y ETFs. Por ejemplo, el índice MSCI Europe representa la evolución del mercado europeo a través de más de 400 compañías de mediana y gran capitalización en 15 países desarrollados, cubriendo aproximadamente el 85% de la capitalización total de ese mercado.

La energética consideró que esta inclusión, después de que fuera excluida en febrero de 2024, "refleja el reconocimiento del incremento de la capitalización de mercado del capital flotante y la liquidez de la compañía, así como el cumplimiento de otros requisitos establecidos por MSCI". Este logro contribuirá a mejorar la visibilidad de Naturgy en los mercados de capitales y a ampliar su base potencial de inversores institucionales que siguen o utilizan estos índices como referencia.

El incremento de liquidez y volúmenes negociados en torno a la acción de Naturgy favorece también una mayor cobertura por parte de analistas y especialistas del sector, así como el interés de la comunidad inversora, "que debería contribuir a que el valor de mercado sea un mejor reflejo del valor fundamental de la compañía", añadió el grupo.

Según Steven Fernández, director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, “el retorno a los índices MSCI supone una gran noticia para Naturgy y para todos sus accionistas que refleja el incremento de capital flotante y liquidez al que se comprometió la compañía en su Plan Estratégico 2025-2027, y que atraerá capital de fondos de inversión que replican dichos índices”.