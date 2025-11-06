La presión del alquiler sigue al máximo en las zonas tensionadas: en Barcelona, cada vivienda tiene 444 interesados

La intervención sobre los precios ha descompensado el funcionamiento del mercado del alquiler, con cada vez menos oferta de viviendas para arrendar y más presión de la demanda.

Según los datos del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, la presión del alquiler ha seguido subiendo en el tercer trimestre en las zonas declaradas tensionadas. En Barcelona, cada vivienda que sale al alquiler residencial tiene ya 444 interesados en diez días, la cifra más alta hasta ahora. Pero no es la única, ya que, según este análisis, la competencia entre inquilinos aumenta en todas las provincias que han adoptado esta medida: Gerona, por ejemplo, es ya la segunda, con 140 contactos por inmueble. En otra provincia catalana, Tarragona, los contactos por vivienda llegan ya a 93.

Barcelona sigue sin ser capaz de amortiguar la sangría de oferta de alquileres de larga duración que arrastra desde hace años. Este año, las proyecciones del observatorio apuntan a que esta provincia perderá 7.330 inmuebles con respecto a 2024.

Cartel de "se alquila" EP

El motivo de este mayor estrés en estas zonas es que la oferta no para de contraerse. Guipúzcoa y Vizcaya liderarán la pérdida de viviendas en 2025, con contracciones del 23,5% y del 17,3%, respectivamente, según el observatorio impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En cuanto a los precios, todas estas provincias se encuentran entre las más caras del país: Barcelona lidera esta estadística, con 1.654 euros de media, pero en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, el precio medio del alquiler ya supera también los 1.000 euros. En todas ellas, no obstante, los precios se han estabilizado en el último trimestre.

A nivel nacional, el informe asegura que vivir de alquiler en España es más caro que nunca. El precio medio del alquiler es de 1.187 euros. Aunque, según precisa, existen profundas diferencias entre territorios, con provincias como Badajoz, Jaén o Ciudad Real por debajo de los 600 euros y doce en las que ya se superan los 1.000 euros de media. Se trata, además de Barcelona, de Baleares (1.648), Madrid (1.590), Guipúzcoa (1.480), Vizcaya (1.312), Málaga (1.275€, Las Palmas (1.133), Valencia (1.131), Santa Cruz de Tenerife (1.090), Álava (1.040), Navarra (1.025) y, por primera vez, Alicante (1.002).

En términos generales, la presión del alquiler ha bajado desde los 141 hasta los 136 interesados por vivienda en diez días, aunque hay zonas con mucha presión además de las tensionadas como las Palmas (130), Baleares (129), Santa Cruz de Tenerife (106), Madrid (103) o Valencia (103).

La oferta de viviendas que salen al mercado de alquiler residencial seguirá reduciéndose este año, previsiblemente. La proyección del Barómetro del Alquiler apunta a que este año se comercializarán 696.118 inmuebles, es decir, 21.220 menos que en 2024, por debajo de las 96.512 en que se redujeron las unidades disponibles el ejercicio pasado.