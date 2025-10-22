Iberia protege su flanco latinoamericano de la alianza de Air Europa y Turkish Airlines

Iberia mueve ficha para protegerse de la alianza en ciernes entre Air Europa y Turkish Airlines. La aerolínea que dirige Marco Sansavini ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo de código compartido con la turca Pegasus Airlines que permitirá a ambas compañías ampliar su oferta de destinos y mejorar la conectividad entre España, Turquía y otros mercados clave.

Gracias a este acuerdo, los clientes de Iberia contarán ahora con nuevos destinos en Turquía, conectando con toda la red de Iberia a través del código de la aerolínea española en los vuelos operados por Pegasus Airlines. Esto permitirá a los clientes de Iberia volar directamente entre Madrid y Estambul (Aeropuerto Sabiha Gökçen), y desde allí poder trasladarse a otros siete destinos domésticos en Turquía: Izmir, Kayseri/Capadocia, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum y Adana.

De la misma forma, Pegasus Airlines pondrá su código en vuelos operados por Iberia desde Madrid hacia diversos destinos de España, Portugal y Brasil. Esto permitirá a sus clientes volar a once destinos domésticos: Palma de Mallorca, Gran Canaria, Ibiza, La Coruña, Asturias, Lanzarote, Fuerteventura, Vigo, Málaga, Sevilla y Tenerife Norte, Lisboa en Portugal y a São Paulo mediante la conexión de su vuelo entre Estambul y Madrid.

"Este acuerdo con Pegasus Airlines refuerza la apuesta de Iberia por ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes, conectando España y Latinoamérica con Turquía, ampliando así nuestra red de destinos en código compartido. Un acuerdo que también beneficiará a los clientes de Pegasus que podrán llegar de una forma más cómoda a varios de los destinos en los que operamos", ha asegurado María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

Llevar turistas a Turquía

El acuerdo de Iberia llega apenas unas semanas después de que Turkish Airlines anunciase que había alcanzado un acuerdo para adquirir el 27% de Air Europa por 300 millones de euros para, entre otros objetivos, "incrementar el número de turistas que visitan Turquía", según declaró la propia aerolínea turca.

En una presentación anexa a la comunicación remitida a los inversores para anunciar la operación, Turkish detalla que la compañía tiene 26 destinos repartidos de norte a sur del continente americano, por los 22 en los que opera Air Europa y que sólo en nueve de ellos se solapan sus operativas: Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Panamá City, Cancún, Miami, La Habana y Caracas.

Turkish, que es la aerolínea que viaja a más destinos en todo el mundo, destaca en la presentación que el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas es la principal puerta de entrada a Latinoamérica y que Air Europa es el segundo operador en este mercado con una cuota del 16%.