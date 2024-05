El último desprecio de Óscar Puente: da plantón a la clausura del Congreso de la patronal del transporte

El ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa envuelto en la polémica y abriendo frentes de fricción con los sectores de los su Ministerio es responsable. El último episodio lo ha denunciado el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, tras el plantón del ministro a la clausura de su XIX Congreso Nacional, una decisión que no había ocurrido. "Nunca antes en la celebración de un congreso nos faltó un ministro o un alto cargo del Ministerio".

Por eso, para De la Roza esta decisión unilateral y a última hora es "un antes y un después" en la relación de la organización empresarial con el Ministerio y con el propio ministro, pese que la Confederación ha reiterado que siempre ha apostado por la negociación con el Gobierno. Después de lo ocurrido, advierte que aunque siempre se han mostrado "en contra de posicionamientos más fuertes" en su relación con el Ministerio ahora no descartan actuaciones a las que "no me gustaría tener que recurrir".

El presidente de CTEM también ha lamentado que el Gobierno "haya evadido buena parte de sus funciones" en relación al transporte, así como que "primen las luchas entre los partidos políticos" por los recientes procesos electorales antes que el bien común, además de alertar de "la parálisis de la Administración" en los diferentes grupos de trabajo que se mantienen con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que pertenece la CETM, de los que el departamento que dirige Puente "sólo se habla de peajes, tasas y medidas que lastran nuestra competitividad" y le reprocha que no se buscan soluciones a los verdaderos problemas del sector, "más bien lo contrario".

Precisamente, buena de la fricción con el Ministerio tiene que ver con la sostenibilidad que se exige al sector. El presidente de la CETM ha recordado que las empresas del sector siempre han apostado por vehículos y tecnologías más limpias, y ha rechazado la imagen que se tiene del transporte por carretera "al que se sigue culpabilizando erróneamente de la contaminación". Por ello, ha reclamado que se establezcan plazos adecuados y ayudas para facilitar la transición energética. "Sin estas ayudas el camino será más largo y complicado".

Sobre todo por la actitud con la que el Ministerio de Transportes dedica al ferrocarril, "que tiene preferencia siempre sobre el resto". De la Roza ha reiterado que el transporte por carretera "no es enemigo" del ferrocarril, y ha recordado que la carretera, "le pese a quien le pese, seguirá conservando la mayor cuota de transporte". Asimismo, ha sido muy crítico con la falta de avances en asuntos tan urgentes como la escasez de conductores profesionales, al señalar que, "a pesar de nuestros continuos planteamientos y sugerencias, los distintos departamentos ministeriales no han sido capaces de hilvanar un proyecto para atraer a nuestros jóvenes".