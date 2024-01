¿De verdad alquilar es tirar el dinero?

Lo de que alquilar es tirar el dinero , es una de las frases que, con más frecuencia y ligereza, se escucha en las barras de los principales tugurios de nuestro país. Ya se sabe que todo español, con un par de cañas en el cuerpo, lleva dentro de sí al mejor entrenador de fútbol, presidente de Gobierno y hasta economista. Se ha de reconocer no obstante, que sí hay algo de verdad en esa afirmación dado que, salvo los elegidos que compran a toca teja, cuando pagas la cuota de la hipoteca una parte de ésta va destinada a devolver parte del préstamo, haciendo que el inmueble sea un poco más tuyo de lo que lo era el mes anterior. Luego ese dinero no «se tira».

Tanto el resto de la cuota hipotecaria como el alquiler sí son un gasto. Y por ello decimos que es tirar el dinero. Pero si nos enfrentamos a esa disyuntiva es porque disponemos de suficiente dinero como para afrontar la parte que no nos financiará el banco, más los impuestos. Es decir, tenemos disponible algo más de un 30% del precio de compra. En ese caso, la disyuntiva no es comprar y ser propietarios –inicialmente– de un 20% de una vivienda –porcentaje que irá aumentando con el pago de las cuotas– o alquilar un piso sin tener nada más. A la parte del alquiler hay que añadirle que no nos hemos gastado ese capital inicial y es un dinero que podemos reinvertir en otros activos y hacerlo crecer, con lo que el cálculo es mucho más profundo de lo que parece a simple vista.

No voy a entrar en qué nos da más seguridad. Dependerá de la situación personal de cada uno. Posiblemente, un jubilado se sentiría más seguro sabiendo que no le pueden subir el alquiler. Vamos, que la decisión ha de tener en cuenta no sólo el momento de mercado sino, sobre todo, la situación personal de cada uno. ¿Cuál será la situación en este 2024? La lógica nos dice que se ha de entrar en un mercado cuando los precios están bajos, para no «pillarnos los dedos». Y estamos en máximos históricos. Aunque con una diferencia sustancial: los tipos de interés más altos presionarán poco a poco los precios de compraventa a la baja, mientras que la menor oferta de pisos de alquiler podría no dar tregua a estos últimos.

Javier Fernández-Pacheco, profesor del EAE Business School