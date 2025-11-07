El submarino: La baraja de Tizona

La sustitución de Javier Ortega-Smith por Carlos Hernández Quero en la portavocía adjunta de Vox en el Congreso ha pillado de sorpresa... lo justo. Ya no es solo que el nuevo sustituto esté en la ortodoxia absoluta de Bambú frente al «verso suelto» de Ortega-Smith, sino que supone, según algunos, que este ha perdido el paraguas protector de Santiago Abascal. Hasta ahora, Abascal había frenado a sus asesores de Tizona, con nula sintonía con la «vieja guardia» del partido. Lo que algunos llaman la «baraja de Tizona», por la empleada por EE.UU. contra los dirigentes del Baas, parece ir cumpliéndose y en este último paso habría sido decisiva la presencia de Ortega arropando a Iván Espinosa de los Monteros en el primer acto público de su plataforma.