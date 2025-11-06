¿Cuánto cuestan las balizas V16 de la DGT? Precio y homologación

La cuenta atrás para la nueva señalización de emergencias en carretera ya ha empezado. A partir del 1 de enero de 2026, las balizas V16 conectadas serán el único dispositivo admitido para advertir de una avería o un accidente en la red viaria española. Los clásicos triángulos pasarán a la historia porque obligaban al conductor a bajarse del coche y desplazarse por la calzada, una maniobra que Tráfico considera innecesaria y peligrosa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo explicando el funcionamiento del nuevo sistema: ante una inmovilización del vehículo basta con coger la baliza, encenderla y colocarla en el techo desde el interior, asomando ligeramente el brazo por la ventanilla. La luz gira 360 grados y emite una señal visible a larga distancia. El objetivo es doble: que el resto de conductores detecte con rapidez el obstáculo y que el ocupante no tenga que exponerse al tráfico.

El problema es que en estos meses previos a la obligatoriedad han proliferado modelos muy distintos en gasolineras, hipermercados y plataformas de venta online. Y no todos servirán en 2026. La clave es la conectividad. Sólo serán válidas las balizas que se comunican con la plataforma DGT 3.0, el sistema que permite a Tráfico saber en tiempo real que un vehículo está detenido y transmitir ese aviso al resto de usuarios y a los servicios de gestión del tráfico. La DGT mantiene en su web un listado con los modelos autorizados y consultar ese registro antes de pagar debería ser el primer paso.

En esta misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un aviso dirigido a quienes estén pensando en comprar ya su V16. La asociación recuerda que una baliza apta para 2026 debe incorporar una serie de características técnicas muy concretas: mención a la homologación para DGT 3.0, conectividad NB-IoT, tarjeta SIM integrada con una vigencia mínima de 12 años y capacidad de geolocalización. Son estos elementos los que garantizan que, al activarla, la luz no sólo parpadea sino que también avisa a la infraestructura de Tráfico.

Esa tecnología tiene un precio. Y aquí llega el punto que más recelos está despertando entre los usuarios. Según los datos recopilados por la OCU, la mayoría de balizas V16 conectadas y homologadas se mueven en una franja que va de los 40 a los 50 euros. Puede haber alguna oferta puntual en torno a los 35 euros, pero por debajo de esa cifra la propia organización recomienda desconfiar: lo más probable es que se trate de una luz de emergencia simple.

La organización de consumidores ha detectado, además, productos que se venden por menos de 20 euros e incluso por apenas 3 euros. Su aspecto exterior puede recordar al de las balizas homologadas y los anuncios los presentan como una alternativa al triángulo, pero carecen de los elementos que exige la normativa.