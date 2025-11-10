Editorial
El submarino: Las gafas del perro
Ha copado el «top» de ventas de «merchandising» en el Congreso del PP de Andalucía. Y ha sido, nada más y nada menos que el diseño (que podía estamparse en camisetas o tazas) de un bulldog francés ataviado con unas llamativas gafas de diseño. El dibujo, que ha arrasado en el cónclave popular, iba cargado de un profundo simbolismo. Y es que, como suele decirse, a buen entendedor pocas palabras bastan.
