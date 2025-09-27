Acceso

El submarino: Presencia nada inocente

MADRID.-Ortega Smith (Vox) arropa a Espinosa de los Monteros : "A nadie puede molestar que venga a darle un abrazo a un amigo"
Ortega SmithEuropa Press
Vox ha corrido un tupido silencio –una de sus medidas habituales en casos como así, por otra parte– sobre la presencia del «díscolo» Javier Ortega Smith en la presentación del «think tank» de Iván Espinosa de los Monteros. Y es que la cuestión no es nada simple, porque todo el mundo sabe el «mal rollo» existente entre el fundador del partido –uno de los últimos que quedan– y los asesores de Santiago Abascal que hacen y deshacen. El espaldarazo de Ortega a un proscrito como Espinosa de los Monteros ha enviado un mensaje claro que algunos se han tragado. Por ahora.

