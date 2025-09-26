Reyes Maroto mete al PSOE en un lío al poner banderas palestinas en los cubos de basura de Madrid

El PSOE cree haber encontrado un "filón" ideológico para atacar a su principal oponente político en la causa palestina. La consigna, desde Pedro Sánchez hasta la más recóndita Casa del Pueblo, es dar la batalla con este asunto... Aunque, como en todo, en ocasiones, las cosas se complican. Y se lían. Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que los palestinos estarían "ofendidos por ver su bandera sobre cubos de basura" porque "los símbolos se deben respetar".

Es la contestación de Almeida a la campaña en redes lanzada ayer por el Grupo Municipal Socialista, que con Inteligencia Artificial 'pintó' banderas palestinas en contenedores de basura y papeleras a rebosar en una crítica a la rapidez en la limpieza por parte del Selur de banderas palestinas en el entorno de un colegio de la Plaza del 2 de Mayo frente a la acumulación de residuos en el resto de la ciudad.

Desde los recintos feriales de la Casa de Campo, Almeida ha querido aclarar que el borrado de la bandera palestina en el entorno del CEIP Pi i Margall, en el 2 de Mayo, se llevó a cabo tras la llamada de un vecino "al que sencillamente no le gusta que en el espacio público pueda haber cualquier tipo de pintada".

"Me parece muy razonable que el espacio público no se utilice para reivindicaciones, que a cada uno le pueden parecer legítimas. Y no se ha corrido más, por mucho que lo digan, que en cualquier otro supuesto. No se ha corrido más que cuando nos llaman de una sede del PSOE diciendo que hay una pintada".

Para Almeida, Maroto está abanderando "una campaña profundamente irresponsable" porque "está desesperada al no tener demasiado calado en la sociedad madrileña", lo que le ha llevado al tuit con Inteligencia Artificial, donde se podía ver que "sobre cubos de basura habían pintado banderas palestinas y animaban a pintar esas banderas sobre cubos de basura".

"Ofendido"

"Si yo fuera palestino estaría profundamente ofendido de que la forma de reivindicar que tiene el Grupo Municipal Socialista de reivindicar Palestina sea colocar esa bandera sobre cubos de basura. A mí como español si alguien animara a que en los cubos de basura se colocara la bandera de España me parecería un tanto insultante", ha argumentado.

Incluso ha acusado a Maroto de "estar alcanzando unas cotas de ridículo como no se habían conocido antes en la ciudad de Madrid". "Yo no le digo que respete el mobiliario público, que debería ser una obligación, le digo que respete mínimamente a Palestina, que no anime a los madrileños a pintar la bandera palestina sobre cubos de basura porque quizás no es la mejor forma de honrar esa bandera, si esa es la verdadera intención", ha lanzado a la socialista.

Cree el alcalde que la verdadera intención de Reyes Maroto "es una cortina de humo", para volver a cargar contra esa "idea tan estrambótica, que no se le ocurre a nadie, que hay que ser muy ridículo, muy grotesco para que se te ocurra".

"Es una profunda irresponsabilidad, por muy legítima que a uno le pueda parecer una causa, intentar apropiarse del espacio público y vandalizar el mobiliario. En fin, un tanto ridícula y grotesca Reyes Maroto. A mí me parece, si fuera palestino, que esta señora está ofendiéndome gravemente animando a pintar una bandera en cubos de basura. Los símbolos se deben respetar", ha zanjado.