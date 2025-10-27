El submarino:

Por Valencia aseguran que la gran apuesta del sanchismo para ser la alternativa a Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana anda de cabeza porque no consigue rascar bola. A pesar de la campaña contra el president, su figura no prospera y el nerviosismo es tal que solo le ha quedado el recurso al insulto a través de su polémico segundo. A Morant se le están viendo las costuras y hasta en el Consejo de Ministros hay quienes se sonríen recordando que la política de verdad es algo más que competir con Marlaska por hacerle la pelota a Sánchez.