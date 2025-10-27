Muere José Manuel Ochotorena, histórico entrenador de porteros del Valencia y la Selección Española

El fútbol español está de luto. José Manuel Ochotorena, una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del fútbol, ha fallecido dejando tras de sí un legado imborrable. Exguardameta y posteriormente entrenador de porteros, su nombre ha estado ligado durante décadas al Valencia CF y a la Selección Española, donde fue pieza clave en la formación y el desarrollo de algunos de los mejores arqueros del país.

Nacido en San Sebastián en 1961, Ochotorena comenzó su carrera profesional en el Real Madrid, donde formó parte de la plantilla durante la década de los ochenta. Sin embargo, fue en el Valencia CF donde alcanzó su máximo reconocimiento, consiguiendo el Trofeo Zamora en la temporada 1989-90 como portero menos goleado de la Liga. Su estilo sobrio, su colocación y su liderazgo lo convirtieron en un referente bajo los palos.

Tras colgar los guantes, inició una exitosa carrera como entrenador de porteros. Durante más de dos décadas formó parte del cuerpo técnico de la Selección Española, participando en las etapas más gloriosas del combinado nacional, con títulos como la Eurocopa de 2008 y 2012, y el Mundial de Sudáfrica 2010. Su trabajo discreto pero constante fue clave en la consolidación de figuras como Iker Casillas, Pepe Reina o David de Gea.

En el Valencia, su otra gran casa, también dejó una huella profunda. Conocido por su profesionalismo y cercanía, fue una figura muy querida en el vestuario y un mentor para las generaciones de porteros que pasaron por el club. Quienes trabajaron con él destacan su pasión por el fútbol, su capacidad de enseñanza y su carácter afable.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del deporte. Clubes, jugadores y excompañeros han expresado sus condolencias y su reconocimiento a una trayectoria ejemplar. José Manuel Ochotorena no solo fue un excelente profesional, sino también un símbolo de compromiso, humildad y amor por el fútbol. Su legado permanecerá vivo en cada portero que formó y en cada aficionado que lo admiró.