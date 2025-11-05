El submarino:

No ha pasado desapercibido el hecho de que las terminales mediáticas del Gobierno sanchista acudiesen en socorro del fiscal general del Estado. Lo que en ámbitos de la oposición ya se conoce, con sorna, como los «bots» del Gobierno, intentaron tapar el inicio de un juicio histórico recurriendo a Carlos Mazón y poniendo el ventilador contra la fiscal Almudena Lastra. Y es que el argumentario pudo oírse por tierra, mar y aire. Una situación que contrasta con la «omertá» sobre Ángel Víctor Torres después de que algunos insinuaran que el informe de la UCO sobre el ministro era poco menos que un invento de la derecha. Y es que la cosa no pinta bien para el amigo canario de Koldo García.