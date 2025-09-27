FP audiovisual: motor de empleo en Madrid

La industria audiovisual atraviesa una etapa de expansión sin precedentes. La reciente decisión de Netflix de invertir 1.000 millones de euros en España, con epicentro en su hub de Tres Cantos, ha situado a la Comunidad de Madrid como referente en la producción de contenidos a nivel internacional. Con más de 30 producciones en marcha, esta apuesta refuerza el papel de la región como polo creativo y genera un reto inmediato: disponer del talento que demanda un sector en crecimiento acelerado.

Ante este escenario, la FP se erige como herramienta estratégica de empleo. Frente a otros itinerarios más teóricos o de largo plazo, la FP ofrece programas prácticos, orientados a las necesidades del mercado y con capacidad de adaptación a la industria.

The Core se consolida como un referente educativo en la formación de nuevos profesionales para las industrias creativas. Integrado en la red Planeta Formación y Universidades, el centro cuenta con una amplia propuesta de FP de Grado Superior en ámbitos como Producción Audiovisual, Sonido, Iluminación, Realización o Marketing. Todos ellos son programas diseñados para responder a lo que la industria demanda, con metodologías inmersivas que replican entornos de trabajo reales, profesorado en activo y acceso a modernas instalaciones.

El valor diferencial de The Core es su localización. El campus se encuentra en Tres Cantos, dentro de Madrid Content City y a escasos metros del hub de Netflix. Esta cercanía permite que los estudiantes se formen en un entorno profesional desde el primer día y se integren en un ecosistema creativo en plena expansión.

La propuesta académica se apoya en 20.000 metros cuadrados de instalaciones específicamente concebidas para la formación audiovisual. The Core dispone de platós de gran formato, estudios de radio y podcast, laboratorios de postproducción y sonido, así como un XR Lab y entornos de realidad extendida. Estas infraestructuras reproducen con fidelidad los espacios y herramientas del sector, lo que garantiza que los estudiantes adquieran experiencia práctica en las mismas condiciones que encontrarán al incorporarse al mercado laboral.

Alianzas estratégicas con la industria

Además de la formación en el aula, The Core mantiene acuerdos con actores clave de la industria audiovisual como Atresmedia, Grupo Secuoya, Banijay, PlayStation Talents o Egeda. Estas alianzas brindan a los estudiantes acceso a prácticas y proyectos reales, un elemento que refuerza la empleabilidad y asegura un contacto directo con los ritmos y exigencias de la producción profesional.

La localización de The Core en Tres Cantos supone un factor diferencial para miles de jóvenes, que pueden acceder a una formación especializada en audiovisual sin necesidad de trasladarse a la capital.

La proximidad no solo implica comodidad y ahorro económico, sino también la posibilidad de mantener los vínculos familiares y sociales. Según datos recientes, el 44 % de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años prioriza estudiar cerca de su domicilio familiar. En este sentido, The Core se presenta como una alternativa de alto valor para quienes buscan acceder a una industria en crecimiento sin tener que modificar de manera drástica su entorno personal.

Sector en crecimiento y reto de empleo

La expansión del audiovisual en España está generando nuevas oportunidades laborales. Expertos del sector prevén que el empleo en este ámbito podría triplicarse en los próximos años. La inversión de Netflix en Tres Cantos y la llegada de otros operadores internacionales consolidan a Madrid como epicentro creativo, pero al mismo tiempo plantean un desafío: la formación de profesionales capaces de sostener este ritmo de producción.

The Core responde a este reto con programas que combinan la formación técnica con la práctica profesional, lo que permite a los titulados incorporarse al mercado laboral con la preparación y la experiencia que la industria necesita.

Para 2026, The Core estudia ampliar su portfolio con nuevas titulaciones musicales, entre las que destaca un Grado Medio en DJ y Sonido. Con esta expansión, The Core busca diversificar su propuesta y atender también a un sector, el musical, que se encuentra en plena transformación.

Creatividad, tecnología y empleo

La apuesta de Netflix ha cambiado el mapa de la producción audiovisual. Madrid se ha convertido en epicentro creativo que exige profesionales cualificados para afrontar el volumen de proyectos. La FP ocupa un lugar central en esta ecuación, ofreciendo un itinerario formativo inmediato, práctico y adaptado a la realidad del mercado.

The Core, con su ubicación estratégica en Tres Cantos, su propuesta educativa especializada, sus alianzas con la industria y sus instalaciones punteras, se posiciona como un centro de referencia para quienes buscan incorporarse a este sector.