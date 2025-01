Un estudio revela la eficacia de un método olvidado para el aprendizaje infantil

Los avances tecnológicos atañen a todos los aspectos de nuestra sociedad, desde las relaciones personales o el ámbito laboral, hasta la educación. En esta última hemos visto numerosos cambios en el último siglo gracias a la digitalización de la enseñanza, es decir, la introducción de los ordenadores y/o aparatos tecnológicos en las aulas y los libros digitales.

Esta digitalización de la enseñanza ayuda a que los alumnos obtengan información de forma más rápida así como redactar y realizar trabajos. Sin embargo, algo que desconocíamos es que el aprendizaje visual puede no ser tan efectivo en la enseñanza como el aprendizaje tradicional a mano. Además de que hay que prestar atención en no crear dependencia. Una investigación China confirma que uno de los mejores métodos de aprendizaje es precisamente el que estamos abandonando.

La importancia de escribir a mano

Un estudio publicado en ScienceDirect titulado "El papel de la escritura a mano en la adquisición de palabras en inglés entre estudiantes de primaria" de la Universidad Normal de Shenyang en China, expone esta actividad como una ventaja en el aprendizaje de la forma, el sonido y el significado de las palabras. En el estudio se seleccionaron aleatoriamente a 40 estudiantes de escuela primaria (20 hombres, 20 mujeres) y se compararon los resultados de aprendizaje de tareas de sonido de palabras, significado y juicio de forma de palabras en dos condiciones: escritura a mano y aprendizaje visual.

Tras tres días de prueba descubrieron que la escritura a mano generalmente superó al aprendizaje visual en términos de precisión y tiempo de respuesta en el aprendizaje de la forma, el sonido y el significado de las palabras. Las razones de estas ventajas pueden estar relacionadas con factores como la concentración de la atención, el procesamiento multisensorial y el procesamiento visual detallado. Además, descubrieron que la escritura a mano afecta a la secuencia de pronunciación, forma y significado de las palabras de forma diferente.

Por último, explican que también afecta a la buena ortografía del alumno. Afirman que en la enseñanza práctica puede ser beneficioso aprovechar las reglar ortográficas para ayudar a los estudiantes a establecer conexiones entre la forma y el sonido. Pero, según el autor principal Yang Ying, el impacto de la escritura no se produjo de golpe, sino que en el primer día los niños reconocían mejor los sonidos, al segundo el significado de las palabras y al tercero la forma. Aclara que escribir a una mano obliga a los niños a reducir la velocidad y centrar su atención en la forma y los detalles de las letras.

Otros métodos de estudio

Por otro lado, el ingeniero y profesor Miguel Cobos en su libro "¿Cómo despegar en los estudios?" da algunas claves para gestionar y prevenir aquello que te impide estudiar, así como la mejor manera de conseguir invertir "el mínimo tiempo necesario para lograr el mayor rendimiento posible".

1- Regla de los 5 minutos: Consiste en que cuando no sepas por dónde empezar una tarea que se te está haciendo bola, pongas un cronómetro y simplemente empieces. El único objetivo es ponerse a ello durante cinco minutos.

2. Regla de los 2 minutos: Si tardas menos de dos minutos en hacer una tarea, hazla ya. No la apuntes para hacerla después, no la planifiques en un calendario.

3- Ley de Pareto: Según Vilfredo Federico Pareto -filósofo e ingeniero italiano que en 1896 publicó la conocida ley de Pareto o del 80/20-, el 80 % de tu tiempo es improductivo. Es decir, si en una tarde estudias cinco horas, solo una es realmente productiva; las otras cuatro deberías replanteártelas.

.

4- Ley de Parkinson: El británico Cyril Northcote Parkinson afirmó en 1957 que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que tienes disponible para terminar una tarea". Es decir, para hacer un trabajo o para estudiar no tardas el tiempo mínimo imprescindible, sino que tardas todo el que tienes a tu disposición. Hay que "jugar" a ponerse límites de tiempo exigentes, pero asumibles, para terminar los deberes, los trabajos y los bloques de estudio.

5- Marginal gains (ganancias marginales): Estrategia del entrenador galés de ciclismo David Brailsford que consiste en buscar un pequeño margen de mejora en cada parte del proceso. Un pequeño margen de mejora, pero en muchos elementos.

6- Fulmina el modo multitarea: El modo multitarea consiste en hacer un poco de una cosa y, luego, otro poco de otra. Una tras otra, sin terminar casi ninguna.

7- Diálogo interno/Ruido interno: Hay que acabar con la 'radio interna' que no para de hablarnos en clave negativa -"No vas a conseguirlo", "Va a ser muy difícil", etc.-.

8- No te quejes : La queja afecta a la mente: segrega cortisol, hormona del estrés y reduce el tamaño del hipocampo (área relacionada con la memoria, inteligencia y resolución de problemas).

9- Los filtros mentales: Hacen perder perspectiva de la 'realidad'. Todo se percibe a partir de los filtros mentales, que hacen ver cada estímulo de una manera muy concreta y diferente a la de los demás. "Si te encanta o si odias 'mates' es por tus filtros. Las matemáticas son iguales para todos, pero cada uno las interpreta a su manera".