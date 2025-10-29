Precaución por lluvias extremas en estas dos provincias de Castilla y León, según la Aemet

El otoño ha llegado con fuerza a Castilla y León. Las temperaturas han bajado y las lluvias comienzan a aparecer. Es más a lo largo de la jornada de hoy se esperan "precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el suroeste" de la comunidad.

La predicción de la Aemet alerta de cielos "nubosos a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, generalizadas en el sur y extremo oriental, y más dispersas y ocasionales en el resto".

Unas lluvias que serán persistentes en el suroeste y Sistema Central, y ocasionalmente fuertes y con tormenta.

También se esperan bancos de niebla en montaña con viento del sur y suroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Y donde se espera que las precipitaciones sean más acusadas. Pues en los siguientes puntos y a partir de las 20 horas, afectando sobre manera a dos provincias:

Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sur de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sistema Central de Salamanca: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sur de Salamanca: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Sur de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Sistema Central de Salamanca-Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Sur de Salamanca-Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ligero o moderado ascenso, que podrá ser notable en mesetas del centro, y máximas sin cambios o en ligero descenso en la mitad noroccidental o en moderado descenso en el resto. Las mínimas y máximas en capitales de provincia serán las siguientes: