El tiempo
Precaución por lluvias extremas en estas dos provincias de Castilla y León, según la Aemet
Las temperaturas mínimas en notable ascenso a lo largo de la mañana
El otoño ha llegado con fuerza a Castilla y León. Las temperaturas han bajado y las lluvias comienzan a aparecer. Es más a lo largo de la jornada de hoy se esperan "precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el suroeste" de la comunidad.
La predicción de la Aemet alerta de cielos "nubosos a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, generalizadas en el sur y extremo oriental, y más dispersas y ocasionales en el resto".
Unas lluvias que serán persistentes en el suroeste y Sistema Central, y ocasionalmente fuertes y con tormenta.
También se esperan bancos de niebla en montaña con viento del sur y suroeste, flojo con algún intervalo de moderado.
Y donde se espera que las precipitaciones sean más acusadas. Pues en los siguientes puntos y a partir de las 20 horas, afectando sobre manera a dos provincias:
- Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sur de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sistema Central de Salamanca: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sur de Salamanca: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.
- Sur de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.
- Sistema Central de Salamanca-Salamanca:Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.
- Sur de Salamanca-Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ligero o moderado ascenso, que podrá ser notable en mesetas del centro, y máximas sin cambios o en ligero descenso en la mitad noroccidental o en moderado descenso en el resto. Las mínimas y máximas en capitales de provincia serán las siguientes:
- Ávila:6/13
- Burgos:6/16
- León;7/17
- Palencia:6/18
- Salamanca:8/17
- Segovia:8/16
- Soria:6/17
- Valladolid:8/17
- Zamora:9/20
