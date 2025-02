Aviso naranja por la entrada de un frente atlántico: la AEMET alerta de abundantes lluvias y fuertes rachas de viento

Se acabó el buen tiempo en España. Tras unos días con un clima agradable, se espera una tendencia a la inestabilización en la Península con la entrada de un frente atlántico que dejará cielos cubiertos a su paso y precipitaciones que afectarán principalmente a la mitad occidental peninsular. Estos chubascos comenzarán a primera hora por Galicia. Serán más abundantes en el oeste del sistema Central y de la Cantábrica, así como en Galicia, pudiendo darse acumulados significativos en el litoral occidental de esta comunidad donde se esperan fuertes, acompañados ocasionalmente por tormentas durante la tarde.

Pese a que serán los lugares con mayores acumulados, no solo les afectará a ellos. Las precipitaciones se irán extendiendo al resto de la mitad occidental y no se esperan en la fachada oriental peninsular. No obstante en esta región, en Baleares y en el nordeste peninsular, la entrada de humedad mediterránea dejará un cielo cubierto, con topes nubosos bajos. La nieve también puede aparecer en algunos lugares de España. Se esperan nevadas en la Cordillera Cantábrica durante la segunda mitad del día, con una cota por encima de 2000 metros al inicio del día que se prevé que descienda hasta 1400/1600 m en el noroeste.

Aviso naranja por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso naranja por fuertes vientos que se mantendrá activo hasta el domingo. El viento arreciará en la Península y Baleares, predominando los vientos moderados del sur y suroeste tendiendo a rolar a oeste tras el paso del frente. Galicia y las montañas del tercio norte son el lugar donde se deben tomar mayores precauciones debido a que se esperan intervalos de viento fuerte y algunas rachas muy fuertes. Levante moderado en Estrecho y Alborán tendiendo a rolar a Poniente al final del día. En Canarias, alisios moderados del noreste.

Descenso de las temperaturas en España

Las temperaturas casi veraniegas de estos días dirán adiós hasta el domingo. Las temperaturas máximas tenderán a descender en la mayor parte del país, exceptuando algunos aumentos en las islas orientales canarias, noreste de la meseta norte y litorales del Cantábrico. En cambio se esperan aumentos de las mínimas, con descensos en el extremo noroeste peninsular, tras el paso del frente, y pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en Pirineos.

Santander llegará a marcar unos agradables 21ºC, destacando en la zona norte. También algunas capitales de provincia andaluzas como Jaén o Sevilla superarán los 20ºC. Respecto a las negativas, todas estarán lejos de los cero grados y de las negativas. Ávila y Ciudad Real serán algunas de las más frías y estarán en torno a los 5ºC.

Misma tendencia el sábado

El frente atlántico que el día anterior llegó a la Península terminará de atravesarla, con precipitaciones en extensas zonas de la Península, más intensas en Galicia y áreas del Mediterráneo, donde podrían ser localmente fuertes. Cielos cubiertos tendiendo a despejar en el centro y sur peninsular con el paso del día, dando muestras del nuevo cambio que llegará el domingo.

Las temperaturas máximas seguirán descendiendo en la mayor parte Península, siendo los descensos moderados en zonas de montaña y el este de las dos mesetas, mientras que se esperan ligeros aumentos en todo el litoral mediterráneo. Las mínimas, que se espera que se den al final del día, también bajarán ligeramente en la mayor parte de España.

Nuevo cambio de tiempo el domingo

La semana acabará con un nuevo giro radical el domingo. Las lluvias desaparecerán por la entrada de altas presiones por el oeste, que estabilizará la atmósfera en la mayor parte la Península dejando los cielos poco nubosos o despejados en la mitad oeste, excepto en zonas del norte y de la vertiente atlántica.

Incremento del rango térmico diario en gran parte de la Península con ascensos generalizados de las temperaturas máximas. Varias provincias volverán a tocar los 20ºC. Sin embargo, las mínimas seguirán en descenso en la Península y Baleares y en ligero ascenso en las islas Canarias. El aviso naranja del viernes y sábado por viento desparecerá totalmente y no habrá ningún tipo de riesgo por este fenómeno.