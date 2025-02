Jorge Rey alerta sobre las "intensas" lluvias que llegan este fin de semana: las cabañuelas señalan estas zonas de España

Hace unos días desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Un fin de semana pasado por "intensas" lluvias

"And this is one. ¡Tremenda borrasca!". Con esta frase, esta vez en inglés, el joven burgalés comenzaba el nuevo vídeo con su predicción del tiempo, en la que ha asegurado que este fin de semana lo mejor será estar acompañado por un paragüas.

En este sentido, Rey ha asegurado que "un pequeñito frente" se acabará convirtiendo en "toda una furia" este próximo viernes, 21 de febrero. Una borrasca que dejará lluvias que entrarán a mediodía por Galicia, y que a medida que avance la jornada se irá expandiendo por todo el territorio, especialmente durante el sábado 22 de febrero.

No obstante, el líder de las cabañuelas ha vaticinado que estas lluvias persistirán el domingo en el territorio gallego, así como en el sureste de España. De esta manera, el aficionado a la meteorología ha asegurado que estas precipitaciones llegarán a "algunos puntos del oeste", teniendo especial presencia en Ceuta, Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, mientras que en Canarias serán "prácticamente inexistente".