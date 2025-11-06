Jorge Rey se pronuncia sobre las consecuencias del huracán Melissa en España: la borrasca ya está aquí

El huracán Melissa ya está en España. Se trata de un fenómeno catalogado en el máximo nivel de intensidad según la escala Saffir-Simpson y que ha causado estragos en Santiago de Cuba y Jamaica, dejando 64 muertos, una veintena de desaparecidos e innumerables daños materiales.

Tras su paso por América, el huracán ha ido perdiendo fuerza, llegando al norte de Europa en forma de borrasca. Una borrasca que afectará a España en estos días, tal y como ha confirmado Jorge Rey en un vídeo publicado en YouTube. El experto ha analizado las consecuencias que traerá a España una vez entre en la península.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Fuertes tormentas se aproximan

La llegada de la borrasca es una realidad, y Jorge Rey ha querido alertar a todos los ciudadanos. Por ello, a través de un vídeo en YouTube, el líder de las cabañuelas ha explicado las zonas que se verán afectadas durante estos días por las fuertes tormentas.

Desde este pasado miércoles, las tormentas se han asomado a zonas de Galicia, extendiéndose poco a poco a gran parte del país. Según explica el aficionado a la meteorología, se producirán "acumulaciones importantes" en puntos de Castilla y León, Madrid, Castilla- La Mancha, Extremadura o Andalucía. Y es que aunque no serán lluvias extremas, Rey detalla que serán días lluviosos propios del otoño.

Finalmente, estas tormentas alcanzarán zonas del este peninsular, afectando a Aragón y Cataluña, donde hoy jueves ya hay avisos por lluvias. Según cuenta el experto, los restos de la borrasca dejará tormentas que se extenderán durante el viernes y el sábado, y podrán ser localmente fuertes en Navarra.

El domingo desaparecerá la borrasca Melissa

La inestabilidad será la tónica de esta semana hasta la llegada del domingo. Aún así, el líder de las cabañuelas ha detallado que, a pesar del mal tiempo durante la semana, las temperaturas no han descendido notablemente.

Tal y como afirma Jorge Rey, las lluvias desaparecerán a partir del domingo y se instalará un tiempo "mucho más agradable" respecto al de los últimos días.

Los avisos de la AEMET

Ante la inminente llegada del exhuracán Melissa, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado varios avisos para alerta la población. "Los restos de huracanes están llegando con mayor frecuencia e intensidad a España. Aunque pierdan su estructura tropical, al interactuar con las masas de aire y la dinámica atmosférica continental pueden reactivarse y seguir siendo sistemas meteorológicos muy activos", advertía el organismo público.

Asimismo, el ente publicó un mensaje en X alertando del temporal esperado para toda la semana.