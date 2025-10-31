Las cabañuelas de Jorge Rey ponen fecha a los temporales invernales: una nueva DANA llegará en noviembre

El frío se está haciendo de rogar. Finaliza el mes de octubre y las temperaturas por toda España han sido más que agradables, algo que asombra por las fechas que son. Se trata de un otoño algo peculiar y atípico, donde algunas regiones han registrado máximas de hasta 24 grados.

En este sentido, Jorge Rey, aficionado a la meteorología, ha ido explicando en sus últimos vídeos como los anticiclones y los vientos de sur han provocado esta situación anómala en España. Sin embargo, los peores presagios están por llegar. Y es que en su última publicación en YouTube, el experto ha apuntado que los temporales invernales están a la vuelta de la esquina.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Los temporales invernales ya están aquí

"Hablamos de las cabañuelas para este próximo mes de noviembre, para diciembre e incluso ya algunos avances de este próximo invierno de 2026", comienza el vídeo Jorge Rey. Y es que gracias a este tradicional método, el líder de las cabañuelas anticipa a sus seguidores lo que está por llegar en los próximos meses.

Según explica, noviembre comenzará con la llegada de un anticiclón que provocará algunas lluvias dispersas en la península, y seguirá con la llegada de los primeros fríos que aparecerán a mediados de mes. No obstante, Rey se detiene en la llegada de una nueva gota fría, también denominada DANA, que tendrá lugar sobre los días 14 y 15 de noviembre.

El experto cuenta que esto provocará el típico "veranillo de San Martín, que dura tres días y fin", pero que dejará fuertes tormentas en la zona del levante y el norte. Ya por último, para concluir el mes, se esperan más borrascas en la mitad norte peninsular, con fríos que se acentuarán hasta el punto de dejar nevadas en cotas altas de montaña y cotas medias.

Diciembre mejorará el ambiente

Aunque noviembre se anticipa como un mes frío, el experto asegura que la entrada del mes de diciembre dejará máximas agradables en gran parte de España. Ya a mediados de diciembre, las borrascas empezarán a aparecer, lo que provocará vientos de sur que se traducirán en un aumento de las temperaturas máximas y mínimas, según confirma Rey.

No obstante, todo cambiará con la llegada de la Navidad. Y es que entorno al 22 y 23 de diciembre, llegarán vientos continentales que dejarán lluvias y nieve en la zona norte, aunque lo más destacable es el frío, que aumentará considerablemente en el país.

Enero será agradable

Por último, el aficionado a la meteorología apunta a que se espera un mes de enero donde la primera quincena sea agradable. "En los reyes esperamos un tiempo bastante agradable", declara. Y es que un anticiclón provocaría que las temperaturas sean estables.

Pero, de nuevo, todo cambiaría para la segunda quincena de mes. Para estas fechas, se espera la llegada de una borrasca procedente del norte que entre de lleno en España y deje vientos polares y nevadas que podrían llegar a ser fuertes.

Lo que es evidente es que la inestabilidad parece que será dueña de los próximos meses, combinando "buenas temperaturas" con fríos que serán notables, por lo que habrá que estar atento a las próximas predicciones para saber cuando será necesario desempolvar los abrigos y desenfundar los paraguas.