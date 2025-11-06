Galicia, azotada por el temporal: olas de 7 metros y casi 200 incidencias por el fuerte viento y la lluvia

El mar sigue rugiendo en la costa gallega. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra, donde se esperan vientos de hasta 74 km/h (fuerza 8) y olas que superarán los siete metros de altura durante las próximas horas. En el litoral de Lugo, el aviso se mantiene en nivel amarillo, con una previsión de mar combinada que podría alcanzar los cinco metros.

El temporal, acompañado de lluvias y rachas de viento que azotan todo el noroeste peninsular, está dejando un amplio rastro de incidencias y un ambiente plenamente otoñal que se prolongará al menos hasta el fin de semana.

Casi 200 incidencias

Según los datos del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, durante la jornada de ayer se registraron 199 incidencias relacionadas con el mal tiempo en toda la comunidad.

La mayoría estuvieron provocadas por árboles y ramas caídas sobre la calzada (110 casos), además de cables sueltos, desprendimientos de tierra o bolsas de agua. Las provincias más afectadas fueron A Coruña (74 avisos) y Pontevedra (55), seguidas de Lugo (34) y Ourense (32).

Aunque no se produjeron daños personales ni emergencias graves, el 112 destacó la inundación parcial de la PO-11 a la altura de Lourizán (Pontevedra), donde fue necesario cortar la circulación en ambos sentidos temporalmente debido a la entrada de agua en la carretera.

La inestabilidad se mantiene

MeteoGalicia prevé que el jueves siga marcado por la inestabilidad atmosférica y los vientos del oeste, con chubascos durante la mañana que darán una breve tregua por la tarde, antes de que un nuevo frente vuelva a entrar por el Atlántico durante la noche.

El viernes será un día complicado: el frente barrerá toda la comunidad dejando lluvias intensas por la mañana, que se irán desplazando de oeste a este, mientras las rachas de viento soplarán con fuerza en el litoral norte y noroeste.

Ya el sábado, Galicia quedará “entre dos fuegos”: las altas y las bajas presiones, con nubes abundantes y chubascos ocasionales, sobre todo en la mitad occidental. El viento seguirá soplando del suroeste, y las temperaturas continuarán descendiendo, acercándose a valores propios del mes de noviembre.

El pronóstico apunta a una breve mejoría durante el fin de semana, aunque las altas presiones apenas se mantendrán unas horas. A comienzos de la próxima semana volverán las lluvias, confirmando que Galicia entra de lleno en la temporada de temporales.

Por ahora, los servicios de emergencia piden precaución en las zonas costeras y en carreteras secundarias con arbolado próximo, especialmente en la costa atlántica, donde el oleaje y las rachas de viento seguirán golpeando con fuerza.