Nueva previsión del joven meteorólogo Jorge Rey a través de sus cabañuelas: "tormentas y aire frío" para finalizar agosto

Este joven meteorólogo se hizo conocido tras predecir la llegada de la borrasca Filomena en enero de 2021. Su nombre es Jorge Rey y a través de las cabañuelas, métodos tradicionales de predicción meteorológica sin ninguna base científica, suele acertar en sus previsiones.

A través de su canal de Youtube, revela alguno de sus trucos para el estudio del tiempo. Por ejemplo, observa el comportamiento de las hormigas voladoras o, en este caso, para la previsión del tiempo de este fin de semana, se ha fijado en el "comportamiento anómalo de las golondrinas".

Jorge Rey coincide con la Aemet en que el fin de semana habrá tormentas

La Aemet ha avisado desde la semana pasada y ahora, Jorge Rey lo ha confirmado: el fin de semana llegarán tormentas y bajarán las temperaturas considerablemente. "Para acabar este mes de agosto, llegan tormentas, llega aire frío, esa es la clave", ha comenzado a explicar el joven en su vídeo.

"Ese aire frío causará un descenso térmico" ha alertado. Sin embargo, ahora piensa que no será "muy importante, no tanto como en un principio se preveía". Esta bajada de las temperaturas, según su predicción, se notará en puntos del norte de España, "en el sur no tanto". Lo que sí cree que afectará a la mayoría de la península son las precipitaciones. "En áreas del Cantábrico y en Pirineos se podrían superar los 50 litros", ha explicado Jorge Rey.

Descenso de temperaturas que no solo se vivirán en los últimos días de agosto, sino también en septiembre: "seguiremos sumergiéndonos en ese cambio de tendencia. En la llegada de más aire frío, de más tormentas a España y, por supuesto, de más descensos térmicos".

Como se indicaba, Jorge Rey, además de predecir el tiempo a través de las cabañuelas, también se fija en el comportamiento de los animales. En este vídeo ha explicado que "desde la España despoblada, recientemente, nos han dicho que las golondrinas este verano han tenido un comportamiento anómalo, diferente. Lo cual, nos dejaría una paradoja: que el frío este año se adelantaría".

Muchos de sus seguidores le han preguntado sobre lo que predicen las cabañuelas de cara a este invierno. Sin embargo, Jorge Rey ha preferido no adelantarse y se ha limitado a decir que aun tiene que finalizar agosto y que aun es temprano para ello.