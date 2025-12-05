Acceso

Andalucía

Meteorología

El tiempo en Andalucía la víspera del puente de la Constitución y de La Inmaculada

Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos

Sevilla, 28/09/2025. Imagen del cielo de Sevilla hoy Domingo en un día de cambios de temperatura y pequeños chubascos. EFE / David Arjona.
Imagen del cielo de SevillaDAVID ARJONAAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

Los cielos estarán este viernes muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas, con nubes bajas y brumas matinales, con probables nieblas en las sierras.

Se esperan temperaturas en ascenso y vientos flojos variables en la vertiente atlántica.

En el resto, los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

vg

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas