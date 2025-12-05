Meteorología
El tiempo en Andalucía la víspera del puente de la Constitución y de La Inmaculada
Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos
Los cielos estarán este viernes muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas, con nubes bajas y brumas matinales, con probables nieblas en las sierras.
Se esperan temperaturas en ascenso y vientos flojos variables en la vertiente atlántica.
En el resto, los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día.
