El tiempo en Andalucía la víspera del puente de la Constitución y de La Inmaculada

Los cielos estarán este viernes muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas, con nubes bajas y brumas matinales, con probables nieblas en las sierras.

Se esperan temperaturas en ascenso y vientos flojos variables en la vertiente atlántica.

En el resto, los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día.

vg