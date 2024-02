Rueda aconseja a Pontón dos consellerías para "la oposición": "imposición lingüística" y "exteriores" con Bildu

La campaña del PPdeG concluía ayer su jornada en Lugo, en un abarratado auditorio de la Facultad de Veterinaria donde se congregaron más de 1.000 personas y donde el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ironizaba con la decisión de la aspirante del BNG, Ana Pontón, de presentar el que sería el diseño de su hipotético gobierno tras la cita con las urnas.

"Yo tengo un equipazo del cual estoy muy orgulloso. Hoy iba a presentar el suyo la candidata del BNG, pero no ha presentado nada. ¿Qué iba a presentar? Si tiene que hablar con todos los demás", proclamaba Rueda antes de subrayar que Pontón "no va a hacer ningún gobierno", y de añadir que si quisiera "hacer un gobierno cuando esté en la oposición", le daría "dos consejos": el primero, hacer una consellería "de adoctrinamiento e imposición monolingüística" en gallego y crear otra de "asuntos exteriores" para "llevarse con sus amigos de Bildu y ERC".

"Es el gobierno que no va a ser, pero es en el que están pensando", advertía Rueda antes de incidir en que el PP se lo juega "todo" frente a una izquierda "sectaria" y que se cree "que está de moda".

"Transición ejemplar"

En su intervención, el candidato popular reiteró su intención de "pactar" solo con los gallegos y gobernar "para todos", algo que, a su modo de ver, "no entienden" los aspirantes a "formar un multipartito de perdedores" que viven pendientes de que a los populares les "falte un diputado".

Un "multipartito", insistió, en el que estaría el Bloque, pero también un PSdeG "sucursal" de Pedro Sánchez -de quien bromeó con que tendría que traer "cinco ministros al día" para conseguir cumplir "su amenaza" de que pasen todos por la comunidad en campaña-, así como Podemos y Sumar. "Esos que andan en el Congreso poniendo los muebles en el pasillo y volviéndolos a meter. Menudo Gobierno", advirtió.

Enfrente situó Rueda a un PPdeG que protagonizó "una transición ejemplar" cuando Alberto Núñez Feijóo "se tuvo que ir a Madrid". "Un partido unido, con un Gobierno que siguió funcionando, como siguió funcionando el partido. Dimos un mensaje de tranquilidad a muchísima gente que nos estaba viendo y Galicia no paró", defendió Rueda.

Sobre esa base, el líder de los populares llamaba a ir "a por todas", defendiendo que tiene "un objetivo muy sencillo": en vez de "hablar mal de Galicia y decir que todo es un desastre" comprometerse con propuestas y "superarse". Eso sí, para conseguirlo, afirmó, es preciso "tener motivación": "Y mi motivación no es que la gente tenga la ideología que me gusta a mí porque Galicia es muy diversa y cada uno puede pensar como quiera".

Galicia, "plural y diversa"

"Galicia es plural y diversa", agregó el líder popular, quien garantizó que él no pretende ser presidente con el único fin de "derrotar a nadie". "¡Hay que derrotar al PP, dicen! Y yo os digo una cosa: primero, no nos derrotan ni de broma. Serán muchos perdedores que intentan que el ganador no gane", resaltó.

En segundo término, Rueda defendió que él no busca, "como busca alguno", una "salida personal". "Yo, como mucha gente que va en nuestras candidaturas, casi todos, ya tengo la vida resuelta. Y eso da mucha libertad para hacer cosas de verdad. Eso no lo entiende la izquierda porque está a otras cosas", zanjó.