¿Y ahora qué? Estas son las fechas importantes tras las elecciones generales del 23 de julio

La ciudadanía de España ha hablado y los escaños han sido repartidos entre los 350 diputados. Las elecciones generales de este 23 de julio dejan un panorama difícil de predecir, inexacto y sin con posibilidad de una repetición electoral. En cualquier caso, a partir de hoy, hay un calendario electoral en el que los diferentes partidos deben ponerse de acuerdo para evitar un escenario de bloqueo.

En primer lugar, el nuevo Congreso se constituirá a las diez de la mañana del 17 de agosto con la elección de la persona que presida la Cámara, que será la encargada de desplazarse ese mismo día al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey. Tras ser informado de la composición del Congreso, lo previsible es que el Jefe del Estado convoque en Zarzuela esa semana del 21 de agosto a los representantes de todas las formaciones con presencia en el Congreso para decidir a quién encarga someterse a la Sesión de Investidura.

Asimismo, se constituirán los grupos y se designaran los portavoces, y ya se podrán convocar sesiones plenarias. Como muy pronto, el hipotético primer Debate de Investidura podría celebrarse a finales de agosto o, mucho más factible, la primera semana de septiembre. Así, para que un candidato sea elegido presidente del Gobierno, hay dos caminos: en una primera sesión, debe sumar mayoría absoluta (esto es 176 diputados), y de no darse el caso, lograr una mayoría simple 48 horas después en una segunda oportunidad. Si no se dan ninguno de los dos casos, la investidura quedaría fallida.

¿Cuándo se repetirían las elecciones generales en España si no se forma gobierno?

En caso de que los partidos con posibilidad de lograr una mayoría mediante pactos no lleguen a un acuerdo, dispondrían de un plazo de 47 días para alcanzar una solución. Si no se logra pactar y la investidura no se materializa, se convocaría una repetición de elecciones, fijada para el 8 de septiembre de 2023, lo que significaría que los ciudadanos españoles acudirían por segunda vez a las urnas por falta de consenso político.

Es decir, si hay un debate de investidura fallido a principios de septiembre, comenzará a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos. Eso implica que, si se mantiene el bloqueo a principios de octubre (como ocurrió con las fallidas investiduras de Pedro Sánchez en marzo de 2016 y julio de 2019) y si no se logra una alternativa viable en los dos meses posteriores, habría que disolver las Cortes nuevamente en noviembre y celebrar elecciones a los 47 días. Fue una reforma electoral de 2016 la que redujo los plazos y trámites en caso de bloqueo de investidura, acortando el periodo electoral de 54 a 47 días y limitando a ocho días la actual campaña de dos semanas. Y se hizo precisamente para evitar que hubiera elecciones el 25 de diciembre de ese año, que era cuando iba a corresponder.

La hipotética repetición electoral tendría lugar en épocas navideñas, siendo la última semana de diciembre el escenario más probable.