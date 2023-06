Feijóo avala el "no" de Guardiola a Vox en Extremadura: "Es desproporcionado que con cinco diputados quieran el control de la mesa y consejerías"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avalado este miércoles públicamente el rechazo a Vox de la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ya que, según ha dicho, es "desproporcionado" que pretenda entrar en el Ejecutivo autonómico solo con cinco diputados y controlar la Mesa de la Asamblea.

Feijóo indicó que las elecciones celebradas el pasado 28-M son elecciones para elegir parlamentos autonómicos y “entiende" que son los dirigentes electos quienes tienen que llevar el protagonismo de esa constitución y el gobierno que salga de ese parlamento. Por ello, aseguró que "no comparto que dirigentes nacionales vayan a concretar o cambiar negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos autonómicos” porque, dijo, "es razonable" que sean esos dirigentes quienes sean los protagonistas en esos acuerdos. "No comparto que los dirigentes nacionales rectifiquen en todo o en parte esas conversaciones", incidió.

Ha dejado claro que los resultados "no han sido iguales en todas las comunidades" y, por lo tanto, "no es lo mismo" el resultado de la Comunidad Valenciana -donde PP y Vox han cerrado un pacto- que el de Extremadura. Según ha explicado, en Extremadura los de Abascal solo han logrado el 8% de los votos y 5 diputados, frente a los 28 del PP. De manera que, con este resultado, "no es razonable" que Vox pretenda presidir la Asamblea de Extremadura, tener "más representantes" que el PP en el Parlamento regional y formar parte del Gobierno autonómico con varias consejerías. "Esto es desproporcionado y no responde al resultado electoral".

Feijóo ha indicado que, si Guardiola ha "entendido" que la petición de Vox es "desproporcionada", el PP va a seguir "trabajando" con sus principios. "Y por eso se ha optado de forma correcta tanto en Valencia como en Extremadura", ha apostillado.

Además, recordó que "el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos", proclamó Feijóo en declaraciones a los medios.

Consecuencias

Este choque entre PP y Vox en Extremadura ha llevado a que el PSOE retenga la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y Guillermo Fernández Vara, que empató en escaños con Guardiola en las elecciones autonómicas, haya manifestado su decisión de presentarse a la investidura. Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal asegura que se están vertiendo mentiras contra su partido y que Guardiola "contribuye a la demonización de Vox" y asegura que ya le dijeron a sus electores que "no éramos el coche escoba del PP y que no íbamos a traicionar su confianza... Y así ha sido y hay quienes no lo entienden", dijo en una entrevista en Canal Sur Radio.