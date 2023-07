Sumar enmienda el feminismo de Irene Montero

Fin definitivo al legado de Irene Montero como referente del feminismo para Sumar. El partido de la vicepresidenta entierra el camino recorrido por la ministra de Igualdad al frente de las políticas feministas durante los últimos tres años y busca abrir una nueva etapa de cara al próximo ciclo electoral con la que se enmienda –al no darle reconocimiento en el nuevo proyecto–el trabajo realizado por la también número dos de Podemos.

Así, el "veto" a Irene Montero se mantiene en el tiempo. Ni participará en las listas electorales, ni en campaña electoral. Tampoco en el próximo acto sobre feminismos que prepara el partido para campaña electoral. Y no será el referente de Sumar en materia de feminismos, cargo que se anunció ayer. Todo ello, a pesar, de que la vicepresidenta ha asegurado en reiteradas ocasiones que a pesar de que Montero y otros dirigentes, como el líder de IU, Alberto Garzón, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no vayan en listas no significa que estén fuera de Sumar.

La líder de Sumar ha decidido así tapar el vacío de Irene Montero con un fichaje que sorprendió tanto en Podemos como en otros sectores de la izquierda. Será la filósofa, escritora y opinadora, Elisabeth Duval, la nueva portavoz «en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI». Precisamente, la nueva portavoz ya se dejó ver con la vicepresidenta Díaz, en la celebración del Orgullo LGTBI en Madrid. Con Duval, Díaz ha tenido gestos de cercanía en los últimos tiempos y será a partir de ahora quien encarne un «feminismo abierto, dialogante e integrador, que amplíe los derechos para todo el mundo y avance en la construcción de una España libre, diversa y orgullosa», según apuntan fuentes de Sumar. De esta manera se rompe de facto con todo el impacto mediático y político del feminismo morado, al no incorporar en su equipo feminista a ninguna de las más estrechas colaboradoras de la ministra de Igualdad, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o la Delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell. La respuesta de Podemos fue ayer el silencio absoluto, en línea con lo que ya viene siendo costumbre con el objetivo de que las principales cabezas visibles del partido no se vean obligadas a contestar a los medios sobre el desarrollo de la campaña de Sumar o de los fichajes conocidos hasta ahora, como el de dos miembros de la Ejecutiva de Podemos, Alejandra Jacinto (Vivienda) y Nacho Álvarez (Economía). Tampoco sobre las medidas conocidas en los últimas horas como sobre la herencia universal, que no gustó al partido morado.

Hasta ahora, Sumar no ha desvelado ninguna medida concreta sobre cómo abordar el feminismo si gobierna después de las elecciones generales. De hecho, en el programa de país que presentó Sumar antes de que se convocaran los comicios anticipados, no se aportaban medidas específicas para luchar contra la lacra de la violencia machista. Se hacía un diagnóstico sobre la situación y se pedía un pacto de Estado en esta materia. También garantizar los derechos del colectivo LGTBI`, para lo que se pedía otro pacto de estado, por ejemplo. Será este jueves cuando Sumar presente su programa electoral.

Ayer mismo, Duval, en una entrevista en Al Rojo Vivo, dejó claro que su objetivo era el de enmendar las políticas de Montero. Pidió un «feminismo sin trincheras ni sectarismos» y aseguró que ella llevará adelante un feminismo «inclusivo, abierto, que dialogue y que sí esté dispuesto a debatir».Una manera de enmendar directamente a la propia Irene Montero. Duval se estrenará hoy como portavoz de feminismo de Sumar para participar en un debate electoral.