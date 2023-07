Vox avisa de que no habrá "voto patriótico" al PP si cuenta con el PNV

Reprimenda a los votantes que no cogieron la papeleta de Vox, a los medios de comunicación que "demonizaron" al partido y al PP. Un día después de las elecciones generales del 23J en el que el partido que lidera Santiago Abascal retrocediera hasta 19 diputados alzándose con 33 diputados una cifra que suele relacionarse con los "milagros", no habrá tal puesto que no hay suma posible y, además, se quedan sin cuota suficiente para seguir presentado recursos ante el Tribunal Constitucional o mocione de censura por sí mismos.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga compareció en rueda de prensa tras la "resaca electoral" y agradeció a los que habían confiado en su formación, algo que tildó de "voto heroico". Pero la "autocrítica" por los resultados obtenidos no fue tal sino que los de Abascal se reafirman en que seguirán defendiendo las "banderas y los mismos principios” y se mostró convencido de que "todos nuestros votantes están orgullosos y daremos la sorpresa", en algún momento.

"Voto inútil"

En el reparto de culpas no se quedan con ninguna.Vox carga contra el PP a quien responsabilizó de haber azuzado una campaña del "voto útil que resultó inútil" para el cambio al no haber posibilidades de garantizar la gobernabilidad, porque la suma de los de Feijóo (136) con Vox (33) se queda lejos de los 176 de la mayoría absoluta necesaria llevando a una situación de "ingobernabilidad" donde la izquierda podrían gobernar con toda la amalgama de partidos independentistas y el plácet de las exigencias de los de Carles Pugidemont.

Se equivocaban de "adversarios" dijo Garriga quien criticó que los populares han cumplido con el objetivo que querían: "Ganar las elecciones sin necesitar a Vox".

Como ejemplo destacó territorios como Albacete, Tarragona o Sevilla donde apuntó Garriga que "al PP le han sobrado votos y Vox se ha quedado a las puertas" criticando así la decisión de los españoles por apostar por ese "voto útil" que dijo "ha truncado el cambio" y es que gran parte de la pérdida de voto de los de Abascal se ha ido a los populares. Además, consideró que también ha sido clave el "blanqueamiento" que los populares han hecho del PSOE -en referencia a los Pactos de Estado que ha ofrecido Feijóo o el acuerdo para que gobierne la lista más votada, pactos que Sánchez ha rechazado-. El "voto del miedo" que hizo la campaña de la izquierda ha hecho que muchos de los electores se hayan decantado por un voto que evitara que llegaran a gobernar los de Abascal sobre todo los más de centro y, aun así, Vox ha logrado la confianza de 3.031.800 electores.

Reivindicar la gobernabilidad

Mientras Alberto Núñez Feijóo activa las opciones de diálogo con todas las formaciones reivindicando así su papel de gobernar los de Abascal ya ha advertido de que "no habrá voto patriótico" de Vox al lado del PNV. Es decir, que no regalarán sus votos si en la ecuación hay un apoyo de los nacionalistas vascos porque consideran que sería un "engaño".

Vox insiste en que en el PP “se equivocan de adversario” y pidió que “sean responsables y hagan un ejercicio de reflexión de cuánto ha supuesto el mal llamado "voto útil". Además critican que, "en lugar de estar mirando al PSOE como principal enemigo de los españoles ha estado más pendiente de qué decía Vox" y se mostró seguro de que, de lo contrario, habrían podido conformar la alternativa. Por ello, los de Abascal preguntan a Génova qué van a hacer y si ahora mirarán a Sánchez. "Nosotros sabemos quién es el enemigo de los españoles".

Aun así, Ignacio Garriga subrayó que "España es una gran nación y los españoles seguirán confianza por cambiar el rumbo" de la misma y garantizó que seguirán trabajando sin arriar ninguna bandera para “recuperar la libertad”. Además, garantizó que Vox solicitará el conteo de voto por voto y aseguran para que no se tire ninguno y todos los emitidos "queden libres de sospecha".