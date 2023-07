Ponsatí está en Barcelona pese a la orden de detención: "Mientras sigamos aquí, Cataluña continuará en pie"

La exconsellera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha revelado este lunes su vuelta a Barcelona. Y lo ha hecho en redes sociales donde ha subido varias fotos para demostrar su estancia en la Ciudad Condal y manifestar un claro mensaje: "Mientras sigamos aquí, Cataluña continuará en pie". Lo ha dicho en redes sociales, Un mensaje que llega en la resaca electoral y tras los malos resultados del independentismo que ha perdido nueve diputados en el Congreso.

"Aprovechando el fresco de la mañana he hecho un paseo hasta la Casa Vicenç. Mientras sigamos aquí, Cataluña continuará en pie. ¡Buenos días, Barcelona!", rezaba el tuit. No obstante, hay que señalar que el mensaje de Ponsatí hace referencia al papel fundamental que tendrá Junts y Carles Puigdemont en la conformación o no de un Gobierno "Frankenstein" por parte de Pedro Sánchez.

Anoche, tras conocerse los resultados y pese a perder más de 100.000 votos, Puigdemont dejó claro que "Junts no debe nada a nadie" y sacó pecho de la estrategia de bloqueo posconvergente en la pasada legislatura, tanto en la Generalitat como en el Congreso. "Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha avisado.

La visita a Barcelona de Ponsatí es un claro desafío a la Justicia española y al instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, que dictó en julio una orden de detención nacional contra Ponsatí al considerar que la exconsellera desatendió "voluntaria e injustificadamente" su obligación de comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) en abril. La también eurodiputada está procesada por desobendiencia tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, un delito para el que no cabe dictar una euroorden en su contra, al no estar castigado con pena de cárcel.