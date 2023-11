Las claves del éxito del outsourcing IT en España

El outsourcing IT continúa experimentando un crecimiento, dejando una huella importante en el sector español. Como un modelo de negocio en el que las empresas subcontratan servicios de tecnología, valiéndose de la amplia gama de beneficios que ofrece. Razón por la que cada vez más pymes y autónmos recurren a ellos en busca de herramienta y personal especializado.

Es así como el outsourcing IT se en una estrategia vital para numerosas organizaciones en España. Ya que buscan maximizar sus recursos y mantenerse competitivas en un entorno empresarial en constante cambio. Una tendencia que continúa dando paso a la evolución de este sector, donde cada vez más empresas reconocen los beneficios de subcontratar soluciones tecnológicas.

Empresas en España encuentran éxito en los servicios de Outsourcing IT

Así lo devela un informe de Whitelane Research y Eraneos sobre el outsourcing en España. En este contexto, el 79% de los clientes se sienten muy satisfechos con este modelo de trabajo. Así pues, demostrando la efectividad de los servicios de los proveedores líderes del país. Sin mencionar que el 34% de los clientes tiene la intención de aumentar su inversión en el negocio de tecnológica en el futuro.

Un claro indicador de cómo estas soluciones continúan expandiéndose. Debido a que cada vez más organizaciones confían en el outsourcing IT para obtener el soporte tecnológico necesario. Además, no solo están presentes en pequeñas y medianas empresas, sino que también forman parte de las operaciones de los principales líderes empresariales de España.

El impacto positivo de la adopción de servicios de Outsourcing IT

Esta creciente adopción de avances tecnológicos está estrechamente relacionada con el aumento en la contratación de servicios de externalización. Ya que más empresas optan por estos proveedores para aprovechar el repertorio de soluciones de vanguardia. Esto incluye el aprovechamiento de soluciones en la nube, herramientas de IA, gestión de datos e IoT, permitiéndole a las organizaciones mejorar su eficiencia operativa.

Asimismo, es importante destacar el uso de plataformas especializadas como Microsoft Office 365 y el ecosistema de AWS, así como otros proveedores. Ya que estas plataformas ofrecen a las empresas un conjunto diverso de soluciones y herramientas que impulsan la productividad y colaboración en el entorno empresarial. Por ejemplo, accediendo a aplicaciones de conferencias, automatización de documentos, almacenamiento, análisis de métricas, colaboración, productividad y más.

La evolución continua de los servicios de Outsourcing IT en el mercado

Es así como la industria sigue adoptando las tendencias del outsourcing IT, reconociendo sus beneficios. Por ello, cabe destacar que se espera que más del 42% de la administración pública implemente esta estrategia de cara al futuro. Una cifra que es aún mayor en el sector privado, donde se encuentran algunas de las empresas más destacadas de España.

Dentro del sector de outsourcing, destacan empresas líderes como Ayesa, Fujitsu, DXC Technology y Tata Consulting Services (TCS), que encabezan el ranking de satisfacción entre las empresas. Demostrado su capacidad para ofrecer servicios de calidad y satisfacer las necesidades competitivas de sus clientes. Además, se suman otras alineaciones destacadas como T-Systems, NTT Data, Everis, Ibermática, Accenture, Inetum, Capgemini y PwC, que también han obtenido reconocimiento.

El outsourcing IT se consolida en el mercado español

Una práctica cada vez más común entre las compañías es recurrir al outsourcing cuando no pueden asumir todos sus proyectos en términos de inversión y gasto en tecnología. Al externalizar estos servicios, las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y recursos de proveedores especializados, para así garantizar la implementación exitosa de nuevos proyectos.

No obstante, a medida que avanza la relación con los outsourcing, las empresas tienden a crear expectativas cada vez mayores. Ya que esperan que los proveedores no solo cumplan con los requisitos acordados, sino que también ofrezcan mejoras proactivas en los servicios. Por lo que no hace falta destacar que estas expectativas no siempre se cumplen.

Aun así, se prevé un aumento considerable en el outsourcing IT en España de cara al futuro. Como parte de la tendencia que reforzará aún más el negocio local,implementando las próximas innovaciones de manera más eficiente. Así pues, brindándoles acceso a conocimientos especializados y recursos técnicos avanzados, para mantenerse al día con los futuros avances tecnológicos.