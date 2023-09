“Fijemos una ‘call’ para hacer un ‘brainstorming’” ¿Hasta qué punto se abusa en las startups de los anglicismos?

Imagínate entrando a una oficina de una startup en Madrid. Escuchas a dos compañeros hablar: "Necesitamos feedback del último pitch, y luego hacer un brainstorming para mejorar nuestro workflow".

Bien, seguramente sea una caricatura, pero si te ha sacado una sonrisa leer eso quizá no tanto. Los anglicismos han dejado de ser simples préstamos lingüísticos para convertirse en protagonistas de nuestro lenguaje laboral. Y más, en sectores ligados a la tecnología y la innovación.

¿Estamos abusando de ellos? La recomendación de la RAE y la Fundéu son claras: si hay una palabra que signifique lo mismo en español, es la que debería usarse.

Es cierto que hay diferencias. Los atajos que permiten algunos anglicismos invitan a usarlos. Brainstorming o workflow son palabras más cortas que construcciones como “tormenta de ideas” o “flujo de trabajo”, pero pedir feedback no es muy distinto a “pedir opinión”.

Sin embargo, parece que han llegado en gran medida para quedarse. Una encuesta de Preeply, una plataforma de clases de idiomas, ha intentado poner datos al uso de los anglicismos en el mercado laboral español, y son bastante interesantes.

12 anglicismos de media en la oficina

En España, se utilizan una media de 12 anglicismos al día en cada jornada de trabajo. Más de la mitad de los españoles (el 52%) usa entre seis y diez anglicismos al día, lo que supondría aproximadamente un anglicismo por hora de trabajo.

Por sexo: los hombres lideran el uso de anglicismos con una media de 12,72 anglicismos diarios, frente a las 11,50 que emplean las mujeres. Mientras, por edades: los jóvenes entre 16 y 24 años son los más propensos a incluir anglicismos en su lenguaje, con el 28% usando entre 11 y 20 al día.

Chat, feedbak, team y full-time, los más usados

Las palabras anglosajonas más conocidas en el entorno laboral español tienen que ver, como es de esperar, con la digitalización y el creciente uso de la tecnología.

"Chat" es el término inglés más usado según Preeply, aunque este término ya lo recoge la misma RAE. Le sigue "feedback" (con 54% de encuestados que reconocen usarlo) y "team" (53%).

Por el contrario, "pitch", "pipeline" y "pivot table" son términos aún poco conocidos y menos usados en las oficinas españolas.

Por supuesto, cada sector económico tiene su propio lenguaje y su nivel de globalización influye en la penetración de los anglicismos.

Son los sectores de IT & Telecomunicaciones (14,94) “Retail, Catering y ocio (14,77) y el sector manufacturero (12,78).

Al preguntar por los departamentos que más anglicismos usan, la respuesta puede no sorprender a muchos: marketing e IT encabezan el podio con 16 anglicismos al día, seguidos por publicidad y producción (12) y ventas (11).

Por su parte, son los empleados del sector del ocio y retail los más adictos a estos vocablos propios de la lengua inglesa: un 26 % de sus empleados usa más de 20 anglicismos diariamente, seguidos por arquitectura e ingeniería (19 %) y finanzas (18,5 %). En el lado opuesto, uno de cada cinco trabajadores de la educación usan entre uno y cinco anglicismos, frente al 27 % de trabajadores del sector justicia y abogacía, sectores más ceñidos al lenguaje patrio.

[H3:4 de cada 10 empleados siguen sin reconocer anglicismos de vez en cuando]]

Si te ha ocurrido que alguna vez te has visto en la oficina asintiendo tras escuchar una palabra en inglés que, en realidad, no has reconocido ni de lejos, debes saber que no estás solo.

A pesar de la generalizada aceptación de los anglicismos, existe aún un 37% de trabajadores que se encuentran con palabras cuyo significado desconocen a menudo.

Cabe decir, también, que el 43 % reconoce que estos términos son necesarios y ayudan a la comunicación, y hay otro 39% que muestra preferencia por el término en castellano si existe.

Según Sylvia Johnson, directora de Metodología de Preply, “de los datos podemos deducir claramente que los anglicismos se han extendido en los lugares de trabajo. Aunque los anglicismos tienen un gran valor a la hora de unir a los trabajadores multilingües y pueden utilizarse para demostrar experiencia, sofisticación o incluso para bromear y conectar con los compañeros, también tienen sus trampas. Los que no entienden los anglicismos pueden sentirse excluidos, provocando divisiones entre equipos, culturas y la población en general”.

Veremos qué pasa en el siguiente update de estos datos.