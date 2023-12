Microsoft lanza Seeing AI en Android, la app gratuita que facilita el reconocimiento y descripción del entorno a personas ciegas

La accesibilidad se convertiría en un terreno que cada vez cobra más importancia dentro de la industria tecnológica. Razón por la que empresas líderes como Microsoft demuestran su compromiso apoyando iniciativas que ayudan a las personas. Un claro ejemplo es el lanzamiento de Seeing AI. Una aplicación móvil desarrollada por Microsoft, con la capacidad de reconocer y describir el entorno para aquellos con discapacidades visuales.

Una herramienta innovadora capaz de brindar independencia a personas con este tipo de dificultades. Sin mencionar que es una excelente manera para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que tuvo lugar la semana pasada. Nuevamente, demostrando el compromiso de Microsoft por crear tecnología inclusiva capaz de mejorar la calidad de vida de muchas personas. Así pues, anunciando el salto de Seeing Ai a Android, después de su éxito en la App Store de iPhone.

Seeing AI llega a la Google Play Store

Es así como Microsoft emocionó a la comunidad de usuarios de Android que esperaban la llegada de Seeing AI a la plataforma. Una app gratuita que busca aprovechar el potencial innovador de la IA con el objetivo principal de describir el mundo para las personas ciegas o con baja visión. De esta manera, siendo volviéndose más autónomas al momento de realizar tareas, siendo guiados mediante respuestas auditivas.

De esta forma, la IA es capaz de mejorar la accesibilidad y facilitar la vida de miles de personas. Ya que no solo permitiría realizar tareas cotidianas, sino también, en algunos casos, incluso algunas un poco más complejas. Ya sea movilizarse por su entorno, leer mensajes, describir fotos y realizar muchas otras actividades que antes eran difíciles o prácticamente imposibles para estas personas.

Nuevas características para ayudar a las personas con discapacidad visual

En un principio se trataba de un proyecto en pañales, que llegó por primera vez en 2017. Sin embargo, con las recientes actualizaciones y el avance de las tecnologías de IA, se convierte en una solución integral, capaz de ofrecer descripciones mucho más detallas. Independiente del entorno o el objeto que el usuario decida enfocar. Al mismo tiempo que es capaz de realizar búsquedas, responder preguntas o chatear con otras personas.

Asimismo, cuenta con nuevas características especialmente orientas a aumentar la productividad de usuarios con problemas de accesibilidad. Ahora la aplicación es capaz de escanear documentos y transcribirlos o leer en voz alta. Una funcionalidad que abarca desde textos cortos que la IA va dictando en tiempo real, hasta la capacidad de describir páginas completas en voz alta. Esto último con solo tomar una fotografía.

Seeing AI como una guía para las tareas cotidianas

Pero eso no es todo, ya que Seeing AI no se limita únicamente a la lectura. También ofrece ayuda en tareas como facilitar las compras del supermercado, al permitir la detección de códigos de barras en los productos. De manera que las personas con discapacidad puedan encontrar artículos específicos más facilmente e incluso escanearlos para obtener información de su caducidad o elaboración.

Lo mismo ocurre con el dinero, guiando al usuario en lo que respecta al manejo de los billetes que tenga a la mano. Una funcionalidad especialmente beneficiosa. Ya que permite contar y clasificar dividas de forma independiente. De esta manera, brindándole a las personas con discapacidad una mayor independencia y confianza al momento de realizar sus comprar.

Seeing AI continuará expandiéndose a nuevos terrenos

Hasta ahora, la aplicación estaba disponible exclusivamente en dispositivos iOS. Sin embargo, con el reciente anuncio no solamente revela su llegada a la plataforma Android, sino también nuevas funcionalidades. Una noticia especialmente emocionante para esta comunidad de usuarios. Además de que también existen planes de expandir Seeing AI a 18 idiomas más, incluyendo español, y posteriormente llegando a un total de 36 en 2024.

Es así como Microsoft demuestra nuevamente su compromiso con el desarrollo de tecnologías accesibles, destinadas a mejorar la vida de las personas. La llegada de Seeing AI a móviles en tan solo uno de muchos ejemplos. Sin mencionar que el gigante tecnológico tiene intenciones de mejorarla con cada actualización. Hasta alcanzar una experiencia más fluida y una mayor autonomía para las personas discapacitadas.

Ahora mismo, Seeing AI está disponible para descargar gratuitamente tanto en la Play Store de Android como en la App Store de iOS. Donde ya está disponible su más reciente actualización, implementando todas las funcionalidades mencionadas. Así pues, expandiendo su presencia en ambas plataforma, llegando a asistir visualmente a más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo.