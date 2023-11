Qué fue de Windows CE, el sistema operativo compacto de Microsoft

Windows CE (también conocido como Windows Embedded Compact) es un sistema operativo altamente versátil y personalizable diseñado específicamente para dispositivos compactos y con funciones específicas. Con la capacidad de crear interfaces y experiencias personalizadas, brindándole a los fabricantes y desarrolladores la flexibilidad para adaptar el sistema operativo a sus necesidades.

Es así como Windows CE lideró el mercado de la movilidad por20 años, impulsando un sinfín de dispositivos en sectores industriales y sanitarios. Gracias a su estabilidad y versatilidad, convirtiéndose en un sistema operativo ampliamente utilizado en la industria general. Ya sea en dispositivos de recolección de datos, terminales de punto de venta o equipos médicos.

Sin embargo, Microsoft anunció que el soporte para Windows CE finalizará este año. De ahí que muchas empresas estén evaluando la situación, reflexionando si es el momento adecuado para modernizar sus plataformas. Una oportunidad ideal para buscar nuevas alternativas y migrar hacia sistemas operativos más actualizados y compatibles.

¿Qué es Window CE o Embedded Compact?

Inicialmente conocido como Windows CE, este sistema operativo en tiempo real está diseñado especialmente para dispositivos pequeños con recursos limitados. Estos van desde computadoras portátiles, teléfonos, controladores industriales y sistemas integrados. Es debido a esta versatilidad, que se extendió en casi todos los sectores, presentando soluciones confiables, eficientes y sobre todo económicas.

Y es que el sistema operativo cuenta con funciones que lo hacen atractivo para dispositivos limitados o de uso específico. Empezando por su tamaño, llegando a ocupar un espacio nulo en el almacenamiento. Además de su compatibilidad con diversas arquitecturas, convirtiéndose en una opción flexible para muchas empresas. A esto se le suman capacidades de respuesta en tiempo real y múltiples opciones de conectividad, permitiendo la integración con otros dispositivos.

Hablamos de un sistema operativo altamente modular, diseñado con la personalización y adaptabilidad en mente. Siguiendo este mismo enfoque, Windows CE permitiría a los desarrolladores seleccionar y utilizar únicamente los componentes y características necesarios para cada dispositivo. De esa manera, optimizando el rendimiento y los recursos disponibles para adaptarse a cada servicio.

El legado de Windows CE

La primera versión de Windows CE 1.0 llegaría al mercado 1996. Desde entonces, Microsoft proporcionaría licencias a fabricantes de hardware, permitiéndoles desarrollar dispositivos que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas. Una estrategia destinada a aprovechar la base sólida del sistema, para así crear una amplia gama de equipos destinados a diversos sectores.

Por ello, es una lástima que las plataformas que admitan Windows CE dejen de funcionar. Aunque era cuestión de tiempo, teniendo en cuenta que la vida útil de Windows CE 6.0 finalizó en 2018, seguido del final de Windows Mobile 6.5 en 2020.Así que quienes utilicen el sistema, enfrentarían al cese de las actualizaciones y parches de seguridad. De ahí que la compañía recomiende migrar a otros sistemas operativos con soporte continuo.

Microsoft recomienda migrar de Windows CE a otros sistemas más novedosos

Migrar desde Windows CE a una plataforma diferente es una decisión crucial que garantizará que una empresa obtenga el soporte necesario para mantener su infraestructura. Asimismo, evitarían problemas de seguridad y fallas en el sistema operativo, a través de nuevas actualizaciones y parches de seguridad. Sin mencionar que contarían con acceso a nuevas funcionalidades y tecnologías.

Está claro que la preocupación por la seguridad se intensifica, especialmente para empresas que operen en industrias que requieran altos niveles de protección. Tal como la atención médica o las finanzas. Donde un sistema operativo obsoleto abriría las puerta a posibles ataques cibernéticos, aprovechando fácilmente las brechas de seguridad.

¿Por qué actualizar el sistema operativo?

Según el informe oficial, muchos dispositivos requieren acceder a una gama completa de herramientas, indicando que la mejor opción es migrar a otro sistema operativo. Al hacerlo, las empresas gozarían de características más actualizadas y de la máxima vida útil del soporte del producto. Además que les permitiría mantenerse día con las últimas tecnologías, garantizando un rendimiento óptimo para sus dispositivos.

Por ello, cambiar el SO resultaría en numerosos beneficios para un ecosistema. No solo aumentando el rendimiento, seguridad y estabilidad, sino también ofreciendo características que no estaban disponibles en Windows CE. Cabe destacar que el soporte extendido cerrará a finales de 2023. Sin embargo, Microsoft permitirá la venta de licencias hasta 2028, lo que significa que podrán seguir utilizando indefinidamente.