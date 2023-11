Be My AI, la nueva aplicación de Microsoft con IA para personas ciegas

Esta semana se dio a conocer una emocionante noticia por parte de Microsoft, quienes anunciaron la llegada de su nueva experiencia de servicio al cliente. La cual estará impulsada por ChatGPT-4 de OpenAI, en colaboración con Be My Eyes. Una plataforma especialmente diseñada para atender las necesidades de los usuarios con discapacidad visual, buscando mejorar mejorar la inclusión en diferentes servicios.

Es así como el gigante de la tecnología daría un paso adelante en cuanto a la accesibilidad. Al utilizar una herramienta de asistencia visual para brindar apoyo a todo tipo de usuarios con discapacidad. Aquella que llegará bajo el nombre de Be My AI e implementaría soluciones innovadoras como parte del Disability Answer Desk de Microsoft.

El modelo de IA que brinda asistencia a personas con discapacidad visual

Be My AI está basada en el modelo de visión GPT-4 de OpenAI, capaz de generar descripciones detalladas desde fotografías. Una tecnología revolucionaria que garantiza instrucciones precisas para configurar ordenadores, utilizar productos o atender una amplia gama de solicitudes. De esta manera, fomentando la independencia de las personas con discapacidades en la realización de sus tareas cotidianas.

Una solución que busca guiar a los usuarios mediante conversaciones en lenguaje natural, utilizando la inteligencia artificial como base. De esta manera, Be My AI presenta orientación contextual y consejos destinados a superar una amplia variedad de problemas. Ya sea para resolver un inconveniente técnico, encontrar información relevante o enfrentar desafíos cotidianos.

“La incorporación de Be My AI establece una forma novedosa, ágil y efectiva para que clientes con discapacidad obtengan ayuda de de manera eficiente”.

Así lo devela el anuncio oficial de Microsoft, donde se detallan las características de Be My AI. Una herramienta que gestionaría todo tipo de llamadas de servicio al cliente, incluso para casos altamente complejos. En este sentido, abordando un amplia abanico de necesidades, desde ayudar con fórmulas de hojas de cálculo, hasta interpretar diagramas de instalaciones.

Be My AI busca impulsar la eficiencia y accesibilidad del soporte de Microsoft

Por su parte, Jenny Lay-Flurrie (Directora de Accesibilidad de Microsoft), destacó que dicha función garantiza que los usuario con discapacidad visual puedan resolver problemas sin necesidad de asistencia externa. Lo se traduce en una mejora significativa en la autonomía de la comunidad de Microsoft que cuenta con necesidades especiales.

De hecho, gracias al uso de modelos de IA, esta herramienta lograría resolver consultas en un promedio de cuatro minutos. Básicamente, menos de la mitad del tiempo de una llamada con agentes humanos. Una mejora en la eficiencia que demuestra cómo Be My AI es capaz de impulsar significativamente la experiencia de las personas con discapacidad visual.

Avances significativos para la inclusión de personas con discapacidades

Otra de las características destacadas de Be My AI es que las respuestas también se proporcionan en formato de texto. Esto le permitiría un acceso sin precedentes para personas sordociegas que cuenten con una pantalla Braille actualizable. Una funcionalidad innovadora que representa un gran avance para la inclusión de personas con necesidades especiales.

Asimismo, esta colaboración entre Microsoft y Be My Eyes representaría el creciente esfuerzo de la compañía por hacer que sus productos sean más accesibles. Cuyos resultados hasta ahora son muy alentadores. Ya que solo el 10% de los usuarios optaron por hablar con un representante humano de servicio al cliente después de interactuar con la IA.

Be My AI no solo llegará al ecosistema Microsoft

Es importante destacar que esta noticia llega una semana después de la primera conferencia de desarrolladores de OpenAI. Donde se presentaron varias característicasemocionantes. Entre ellas, herramientas que permiten a los usuarios crear versiones personalizadas de IA. Además de incorporar experiencias capaces de comprender medios audiovisuales, lo cual se relaciona directamente al nacimiento de Be My AI.

“Nuestro nuevo modelo de servicio al cliente accesible impulsado por IA está produciendo resultados notables. Esto no solo para una de las empresas más grandes e innovadoras del mundo, sino también para una comunidad de consumidores con problemas de visión”.

Cabe destacar que aunque Microsoft es el primero en implementar esta IA, el director de Be My Eyes, Mike Buckley, anunció que están llevando a cabo pruebas con otras grandes corporaciones. Entre ellas se encuentran algunas como Sony, Procter & Gamble y Hilton. De esta forma, demostrando el interés que la industria tiene en las capacidades de Be My AI.